Snimci samozadovoljavanja i prodavanje lažnih diploma: Alibaba drži Kačavendu u šaci, obelodanio njene najmračnije tajne! Spreman za totalno uništenje (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ne prestaje da se priča o sukobu koje se desio sa Milenom, kako je došlo do pucanja na onakav način? - pitao je Darko.

- Mene ne može da šalje u p*čku materinu, te reči u mom društvu ne postoje. Ona se meni uvek breca, utripovala je da je bitan faktor. Ona nikome nij htela da pruži ruku, a sad se liže jer su je svi ostavili. Kako niko ne valja, a samo ona valja? Ona samo priča o devedesetim, danas je nova generacija. Ona je 100% nisko moralna i mogao sam da budem sa njom da sam hteo. Ja nikad ne bih bio sa njom jer liči na muškarca i lažan onaj osmeh kad otvori usta kao krokodil - govorio je Asmin.

- Šta još imaš o njoj? - pitao je voditelj.

- Ona je mojoj drugarici iz Linca koja ima salon lepote prodala lažnu diplomu koja nigde ne važi, a uzela joj preko 500 evra. Ja kad bih nešto rekao, ali ne želim javno... Žena nije normalna. Njoj je Marko Đedović najbolji drug, a ona sedi sa ljudima koji njega pljuju i psuju mu majku. Kakav je to kodeks? Ja imam snimke gde se ona samozadovoljava, 14 ili 15 ih imam. Ono dahtanje je objavljeno bez snimka, a ona nije slala glasovnu poruku nego je sebe samozadovoljavala i pričala sa njim. Ona ne zna kako taj dečko izgleda. Zamisli da se ja dopisujem sa fejk profilom i verim se - nastavio je Asmin.

