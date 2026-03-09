Bila je nemoćna, a gore stvari su joj govorili: Janjuš misli da Alibaba drži Kačavendu u šaci, otkrio da li je gledao njene snimke samozadovoljavanja! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Šta se to dešavalo danas između Aneli i tebe? - pitao je Darko.

- Tužila me za neku psovku iz sedmice. Ima ljudi koji me prate, pa ću da uzvratim i daću u humanitarne svrhe jer meni taj novac ne treba. Sramota me je da me enko tuži jer nikog nisam tužio i j mene niko nije tužio. Ja sam na sudu bio samo kad sam se razvodio - rekao je Janjuš.

- Šta se dešava sa Vanjom? - dodao je voditelj.

- Iskreno lepo mi je koliko god ljudi misle da se zaj*bavam. Ne bih provodio vreme sa njom da mi nije lepo. Ja sam njoj pevao pesmu, ali tekstualno to nema veze sa njom. Ja da glumim Romea, ne pada mi na pamet. Treba da prođe vreme, ovako mi je lepo i devojka mi prija. Meni treba neko. Grlio sam se sa dosta njih, a sad ne bih više ni sa kim samo sa Vanjom - govorio je Janjuš.

- Kačavenda se pita kako ti je Vanja top kad si vrištao na nju i terao je kući - rekao je Darko.

- Ja sam samo govorio da se ona muči, kao što se i mučila, a ne jer je ne volim i jer mi nije draga. Žena je išla na dva dana da se ušiva. Ja vidim da ja njoj prijam - rekao je on.

- Kako komentarišeš na sve što se desilo između Milene i Asmina? - pitao je voditelj.

- Očekivano. Oni nisu neko ko se družio nego su bili poznanici. Bilo je dosta situacija da im se mišljenja ne poklapaju, ali su bili dobri. Videla sam da je ona počela da plače i vraćam se kad se u sedmici desilo i kad je bio moj klip, a ona mi je rekla da sam folirant i na silu da plačem. Ona je bila nemoćna i nije imala šta da radi, a Kačavendi su govorili mnogo gore stvari. On je rekao neke stvari za koje neću da tvrdim da sam video, ali sam za neke stvari čuo. Video nisam gledao, ali sam slušao. Ja sam joj govorio da se ne blamira. Svako ko je bio loše davala je komentar da ga zgazi, a sve se u životu vraća. Ja ne likujem. Nije svako Janjuš, pa kad si loše da ti ćuti. Nikoga ne diram, samo im se vraća. Milena me je dirala, ja sam joj oprostio. Ona ne može da funkcioniše bez Đedovića, polupana je žena ove godine. Kad god se bude posvađala sa nekim kao sa Asminom rekao je da se valjala po kupatilu i da je padala mrtva pijana - govorio je on.

Autor: A. Nikolić