AKTUELNO

Domaći

Bila je nemoćna, a gore stvari su joj govorili: Janjuš misli da Alibaba drži Kačavendu u šaci, otkrio da li je gledao njene snimke samozadovoljavanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu. 

- Šta se to dešavalo danas između Aneli i tebe? - pitao je Darko.

- Tužila me za neku psovku iz sedmice. Ima ljudi koji me prate, pa ću da uzvratim i daću u humanitarne svrhe jer meni taj novac ne treba. Sramota me je da me enko tuži jer nikog nisam tužio i j mene niko nije tužio. Ja sam na sudu bio samo kad sam se razvodio - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Više bi me napadao da nema Asmina: Maja razvezala jezik i žestoko opelela po Janjušu, uverena da on nije preboleo Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Šta se dešava sa Vanjom? - dodao je voditelj.

- Iskreno lepo mi je koliko god ljudi misle da se zaj*bavam. Ne bih provodio vreme sa njom da mi nije lepo. Ja sam njoj pevao pesmu, ali tekstualno to nema veze sa njom. Ja da glumim Romea, ne pada mi na pamet. Treba da prođe vreme, ovako mi je lepo i devojka mi prija. Meni treba neko. Grlio sam se sa dosta njih, a sad ne bih više ni sa kim samo sa Vanjom - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavenda se pita kako ti je Vanja top kad si vrištao na nju i terao je kući - rekao je Darko.

- Ja sam samo govorio da se ona muči, kao što se i mučila, a ne jer je ne volim i jer mi nije draga. Žena je išla na dva dana da se ušiva. Ja vidim da ja njoj prijam - rekao je on.

pročitajte još

Ne kuni se u mene, niste svesni... Mali Boris za rođendan očitao lekciju Mini Vrbaški, ovakvu poruku nije mogla da očekuje! (FOTO)

- Kako komentarišeš na sve što se desilo između Milene i Asmina? - pitao je voditelj.

- Očekivano. Oni nisu neko ko se družio nego su bili poznanici. Bilo je dosta situacija da im se mišljenja ne poklapaju, ali su bili dobri. Videla sam da je ona počela da plače i vraćam se kad se u sedmici desilo i kad je bio moj klip, a ona mi je rekla da sam folirant i na silu da plačem. Ona je bila nemoćna i nije imala šta da radi, a Kačavendi su govorili mnogo gore stvari. On je rekao neke stvari za koje neću da tvrdim da sam video, ali sam za neke stvari čuo. Video nisam gledao, ali sam slušao. Ja sam joj govorio da se ne blamira. Svako ko je bio loše davala je komentar da ga zgazi, a sve se u životu vraća. Ja ne likujem. Nije svako Janjuš, pa kad si loše da ti ćuti. Nikoga ne diram, samo im se vraća. Milena me je dirala, ja sam joj oprostio. Ona ne može da funkcioniše bez Đedovića, polupana je žena ove godine. Kad god se bude posvađala sa nekim kao sa Asminom rekao je da se valjala po kupatilu i da je padala mrtva pijana - govorio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Snimci samozadovoljavanja i prodavanje lažnih diploma: Alibaba drži Kačavendu u šaci, obelodanio njene najmračnije tajne! Spreman za totalno uništenje

Zadruga

Ređa žestoka poniženja: Alibaba srozao Aneli na dno, misli da je njihova vrela noć bila čista osveta! (VIDEO)

Zadruga

Ona je dama, a kvarna, dok je Aneli blam i do Dervente: Maja misli da može ponovo da počne da se druži sa Ahmićevom, Asmin otkrio kada će se okaniti M

Zadruga

AKO JOJ BUDE PRIŠAO, TU SAM JA: Rada Vasić progovorila o Kordinom ponašanju, LAŽNIM ZAKLETVAMA, pa otkrila da li nju i njenu porodicu drži nečim u šac

Domaći

Zloupotrebila je moju dobrotu: Teodora priznala kako se oseća nakon izdaje Slađe Bošković, pa istakla da je drži u šaci! (VIDEO)

Zadruga

Pogrešila je, ispala je nefer, a neće da se izvini: Anđelo demolirao Kačavendu, pa urnisao Anitu: Biće i Luka NAJGORI... (VIDEO)