AKTUELNO

Domaći

Ona propada, klasično se sprda sa njom: Uroš misli da je Anita postala Bebica 2, Luka od nje napravio šizofrenu ludaču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Urošem Stanićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Kako komentarišeš sve što dešava između Luke i Anite? - pitao je Darko.

pročitajte još

Više bi me napadao da nema Asmina: Maja razvezala jezik i žestoko opelela po Janjušu, uverena da on nije preboleo Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Vidim manjak ljubavi i da se on klasično sprda sa njom. Anita nije srećna, ona propada. Veza je osuđena na propast i raspašće se ovde ili u spoljnom svetu. Njemu je Anita klasična sprdnja, on nije ravnodušan prema Aneli. On nju konstantno bkocka, posvećuje pesme, želi da spava blizu nje. Aneli se ne petlja toliko, Luka je sam ubacuje, a onda se žali. Anita je doživela da bude Bebica broj 2, šizofrena ludača koja lomi po imanju. Ona je sa Anđelom bila princeza, a on je nju sad napravio j*bačicom i ludačom - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si očekivao njenu oštriju reakciju kad je Luka rekao da si udomljeno kuče? - pitao je voditelj.

pročitajte još

Specijalno iznenađenje za Minu Vrbaški: Kamion poklona stigao u Elitu, ona završila u suzama! (VIDEO)

- Očekivao sam da će drugačije da reaguje. Luka me je povredio. Ona mi je pokazala totalno nepoštovanja i da mi nije prijatelj. Ja ne želim da imam svađu kao što sam imao sa Aneli, pa da bude da Uroš uvek pljuje svoje prijatelje. Luke j pokazao da je dno, a Anita isto. Ona je njemu sigurno u krevetu rekla da me je udomila. Ja nisam imao garderobu kad sam izašao iz rijalitija, ona me je primila na osam dana i zato sam nosio žensku garderobu jer je bila njena. Ja sam njoj novac vratio, ako ne i duplo. Comara meni te stvari nikad nije prebacila. Jako sam razočaran, više ne tražim prijatelje u rijalitiju - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Anita besna jer nije spojena sa Anđelom?! Umalo napravila haos za stolom, Luka pokušava da je opere: Sve je stiglo, ona... (VIDEO)

Zadruga

Iskrena do koske! Anita shvatila da Luka kada je kriv, spinuje priču na Anđela Rankovića (VIDEO)

Zadruga

Dušica zatreskana u Matoru?! Dragana uvela restrikcije, Uroš Stanić progovorio o Bori: Ja sam im napravio KAŠU OD MOZGA (VIDEO)

Zadruga

Ona je dama, a kvarna, dok je Aneli blam i do Dervente: Maja misli da može ponovo da počne da se druži sa Ahmićevom, Asmin otkrio kada će se okaniti M

Zadruga

MISLIM DA SE NEĆEMO NI POZDRAVITI: Gastoz priznao da je sve bliži tome da zauvek digne ruke od Anđele, Bebica misli da je ona njegova IGRAČKA! (VIDEO)

Zadruga

Au! Luka tvrdi da Biljana nije iskoristila reč 'bajadera' uz Anitino ime, ona ubeđena da je to istina (VIDEO)