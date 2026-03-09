Ona propada, klasično se sprda sa njom: Uroš misli da je Anita postala Bebica 2, Luka od nje napravio šizofrenu ludaču! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Urošem Stanićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Kako komentarišeš sve što dešava između Luke i Anite? - pitao je Darko.

- Vidim manjak ljubavi i da se on klasično sprda sa njom. Anita nije srećna, ona propada. Veza je osuđena na propast i raspašće se ovde ili u spoljnom svetu. Njemu je Anita klasična sprdnja, on nije ravnodušan prema Aneli. On nju konstantno bkocka, posvećuje pesme, želi da spava blizu nje. Aneli se ne petlja toliko, Luka je sam ubacuje, a onda se žali. Anita je doživela da bude Bebica broj 2, šizofrena ludača koja lomi po imanju. Ona je sa Anđelom bila princeza, a on je nju sad napravio j*bačicom i ludačom - govorio je Uroš.

- Da li si očekivao njenu oštriju reakciju kad je Luka rekao da si udomljeno kuče? - pitao je voditelj.

- Očekivao sam da će drugačije da reaguje. Luka me je povredio. Ona mi je pokazala totalno nepoštovanja i da mi nije prijatelj. Ja ne želim da imam svađu kao što sam imao sa Aneli, pa da bude da Uroš uvek pljuje svoje prijatelje. Luke j pokazao da je dno, a Anita isto. Ona je njemu sigurno u krevetu rekla da me je udomila. Ja nisam imao garderobu kad sam izašao iz rijalitija, ona me je primila na osam dana i zato sam nosio žensku garderobu jer je bila njena. Ja sam njoj novac vratio, ako ne i duplo. Comara meni te stvari nikad nije prebacila. Jako sam razočaran, više ne tražim prijatelje u rijalitiju - pričao je on.

