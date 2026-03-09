AKTUELNO

Domaći

Kačavenda ne zna gde udara, jeca na sav glas: Alibaba je totalno uništio! Najavila mu tužbu, neće stati dok ga ne zgazi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasula se na komade!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu. 

- Milena, kako se osećaš? - pitao je Darko.

- Pa ništa spec... Baš teško, ovo su mi možda najteži dani od sedmice kad mi se desilo sa majkom i čini mi se da sam tad bila jača. Stanje šoka iz kod ne izlazim - rekla je Milena.

Snimci samozadovoljavanja i prodavanje lažnih diploma: Alibaba drži Kačavendu u šaci, obelodanio njene najmračnije tajne! Spreman za totalno uništenje

- Da li si očekivala da ćeš čuti optužbu da si incest majka? - dodoa je voditelj.

- Ovo nisam sanjala za dva života, pedofil i incest majka i to od nekoga sa kim sam sedela mesecima. Sve sam radila spontano. Rekla sam da njega stvarno gotivim, a da nemam pojma šta on misli. On ne trpi kritiku i bilo kakvu vrtu saveta. Sve više mi deluje da je Aneli bila u pravu i da je on bio rijaliti fan. Stanija je meni rekla da on ima prebačaje i agresivne ispade, a ne radi se o tome. On je više puta napolju istakao da ja njega nisam vređala i da sam napadala Aneli celu sedmicu. Slagao je mnoge stvari. Ja sam poštovala dogovor i trudila se da im ne pominjem dete, a na njene uvrede sam ćutala. On je jedan loš čovek i jedno zlo, sve što se natrabunjao će da plati - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi po kući kažu da je Asmin ugasio Kačavendu i da si pukla od nemoći - rekao je Darko.

- Jao, pa ja sam tri godine u medijima. Da li bi neko prodao informaciju, a da ne bi zvao televiziju i da gore portali? Našao se FBI agent Asmin sa 15 p?rno snimaka. Nije on mene ugasio, ljudi su smradovi. On je u radiju pričao jedno. a ja sam dok je išla muzika rekla da ću ga zgaziti - rekla je Milena.

Bila je nemoćna, a gore stvari su joj govorili: Janjuš misli da Alibaba drži Kačavendu u šaci, otkrio da li je gledao njene snimke samozadovoljavanja!

- Na koji način? - pitao je voditelj.

- Us*aću mu se kad izađem, sve ću da saznam o njemu. Nisam ja kuče od juče. Ja nisam ništa fantazirala i izmišljala i pričam samo ono što postoji, a njemu ću krvnu grupu da izvadim i imam ko može o njemu da se raspita - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

