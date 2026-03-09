Jadni i bedni su oboje! Haos u najavi: Ivan nikad jače udario na Maju Marinković, odlepiće kad čuje kako je blati iza leđa! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ivan je srećan i zaljubljen i svoje probleme nema- Poslednjih dana ti je interesantna Maja Marinković i čekaš da vidiš da li ima kodekse- Šta si shvatio? - pitao je voditelj.

- Maja je potpuno izgubila, međuljudski odnosi su joj loši i deluje kao da se u glavi pomirila sa tim. Izgubila je sve kriterijume i stavove. Dača mi je rekao šta je Maja pričala, pa sam se setio situacije... Ona je stala na Kačavendinu stranu i osudila Asmina, a ako izuzmemo za incest Asmin ništa manje nije vređao i ostale žene. Kako nije tada rekla za Anđela jer je žena koju gotivi bila ponižena i ismevana danima? Bili su grupni napadi na Kačavendu i kako tad nije Maja stala u Mileninu odbranu? Mnogi su govorili da sam neko ko huška u Majinom i Asminovom odnosu, a ja sam stvarno sumnjao na početku da Asmin nju koristi, a nakon toga sam poržavao Maju koja nije prihvatila poklone i dobijali su ogromnu podršku. Ja sam sad u fazonu da su mi toliko jadni i bedni oboje. Maja je uspela da zamaže oči da je ona ta koja se igra sa tim, a on je kriv jer je dozvolio da ljudi tako misli- Za mene su ista g*vna. Više nemam inspiraciju da li da ih kanalim ili da pokušam da ih spojim - rekao je Ivan.

- Kako se ovih dana ponaša Aneli? - pitao je Darko.

- Za mene je ona zgažena. Aneli samo te nagrade mogu da daju snagu da misli da je pobednik u toja nekoj priči, a tu pobednika nema. Ona pada već dva dana u depresiju, a nekad nije bila tako često. Ona je sinoć oduvala Anđela na finjaka i pokazala je i tu da je bila lažna. Ja sam tad koji joj je bio najveći prijatelj i pokazala je da sam bio u pravu jer sam rekao da je birala Anđela, a mene počela da vređa, a sad ga više nema i ima samo Miću. Nema Aneli više jačinu žrtve koju je imao - govorio je Marinković.

Autor: A. Nikolić