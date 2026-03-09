AKTUELNO

Na korak do raskida: Luka više ne može da smisli Anitu, od njenog urlikanja tresu se celi Šimanovci! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoku su se svađali u dvorištu, a on je bio na ivici za sva vremena da odsvira kraj.

- Ti si nesrećna - rekao je Luka.

- Ti ne želiš da budem srećna. Ja ne bih imala ove reakcije da ti to ne radiš - urlala je ona.

Kačavenda ne zna gde udara, jeca na sav glas: Alibaba je totalno uništio! Najavila mu tužbu, neće stati dok ga ne zgazi! (VIDEO)

- Je ne znam šta više da radim. Ja sam iskren 100% prema tebi, shvati da ništa ne radim i da sam sa tobom 24 sata. Ja ako imam potrebu da budem 24 sata jasno je da ništa ne radim. Ja ne mogu da utičem na igrice, pitanja i kad me Milan podigne. Ti meni treba da govoriš da mislim da voliš Anđela jer znaš da to ne mislim. Da li treba svaki put da ti kažem da ti govoriš da ja želim da se vratim kod nje? Bio sam veren i živeo sa njom i mogu 1000 stvari da iznesem, a zbog tebe je stopirano. Ja se sad toliko loše osećam da bih izašao iz moje kože - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko te drži? Ti si napravio problem jer sam rekla da mislim da sam ti sprdnja. Mogu tako da mislim zbog tvojih rekacija - dodala je Anita.

Više bi me napadao da nema Asmina: Maja razvezala jezik i žestoko opelela po Janjušu, uverena da on nije preboleo Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Mi imamo treću osobu Anđela i videćeš da će od danas samo to biti. Ti i dalje misliš na njega - govorio je Luka.

- Ti radiš i njega ubacuješ - urlala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

