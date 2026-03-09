AKTUELNO

Rasulo na Mićinoj Igri istine: Sukob Alibabe i Milene glavna tema, Dačin radio bacio Amneziju u senku! (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine" koju organizuje Lepi Mića i na samom početku se komentarisao sukob Milene Kačavende i Asmin Durdžića.

- Družili su se jer im je Aneli zajednički neprijatelj Aneli i zbog kadra. Milenu je to ujelo za srce jer ga je shvatala prijateljem, jeli su zajedno, prala mu je stvari i gazila je Aneli, a ne njega. Njegov otac je podržao Milenu, rekao da se nje najviše zentao. Mislim da se nikad nisu gotivili i da je sve bilo fejk. Prvo je bila ona svađa za koju su rekli da je zadatak, posle toga su se družili fejk. Dača je krenuo da bude direktan, sve je krenulo od radija. Njemu nikako ne prija kad mu psuju dete i to nikome ne može da prija. On koliko god da ne gotivi Aneli ipak je i gotivi jer je živeo sa njom, a i imaju dete - rekao je Sale.

Bog sve gleda: Anđelo misli da je Kačavendu stigla karma zbog lažnih druženja, nakon haosa sa Alibabom proglasio njeno totalno uništenje! (VIDEO)

- Dačo, kakvo mišljenje bi imao o Mileni ako se dokaže to o njoj? - pitao je Lepi Mića.

- Ne bi promenilo, to su intimne stvari. Nije promenilo moje mišljenje ni dopisivanje sa Anđelom. Mislim da je Asmin samo promenio i dodao na stvari koje su se pričale, kao što je za Maju rekao da je radila u Budvi za pare. On je dodao nešto samo da bi je izvređao i svađao se sa njom. Ja mu i dalje verujem za iste stvari, a samo mislim da je prema meni ispao loš. Ja mislim da je moj radio najbolji, a njihov radio je dobar. Oni su pre imali poruke od roditelja i to je bilo zanimljivo, kao i uključenja koja su imali - rekao je Dača.

- Emisija je uništena sa Radmilom, Saletom i sa tobom. Tri gosta koja pričaju jedno te isto - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da hoću svađe i haos u mom radiju - dodao je Dača.

Ona propada, klasično se sprda sa njom: Uroš misli da je Anita postala Bebica 2, Luka od nje napravio šizofrenu ludaču! (VIDEO)

- Sve pesme su namenjene Milene Kačavendi - rekla je Jakšićka.

- Imaš zube i rupe kao da si kopala rotkvice i krompir- Pogledajte ove zubiće i nos koji izgleda kao da ga je razbio Marko Kraljević - govorio je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

