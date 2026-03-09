Evo šta je obeležilo noć za nama u Eliti 9

Prethodna noć u "Eliti 9" bila je veoma interesantna i puna razotkrivanja, a osim razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, bilo je mini proslave odnosno iznenađenja za Minu Vrbaški.

Iznenađenje za Minu Vrbaški

Mini su svi cimeri čestitali rođendan čim je prošla ponoć, a ona je bila vidno raspoložena i nasmejana.

Mini je potom rođendan čestitao i Veliki šef.

- Draga Mina, Veliki šef ti čestita rođendan. Puno sreće i što više dana provedenih u Eliti - glasilo je pismo.

Obezbeđenje je na imanje unelo tortu i čestitke, a ona je odmah skočila kako bi pogledala šta joj je sve stiglo. Mina je dobila dirljivu čestitku od majke zbog koje je zavšila u suzama i u kojoj je pozdravila njenog dečka Viktora.

- Mina zaista ti želim sve najbolje u životu. Ne sviđa mi se ponašanje kad popiješ i nadam se da nećemo zažaliti što smo dali podršku. On nije Mensur, on je Viktor. Nadam se da ćeš ceniti Viktora. Pozdrav za Viktora i Ivana - glasila je čestitka Viktorove sestre.

Nakon toga Mina je pročitala i čestitku od svog brata Borisa.

- Seko moja, znaš da nikad nisam bio mnogo od velikih reči, ali sada moram da ti kažem nešto važno. Možda sam mlad, ali više nisam mali. Gledam, razumem i sve doživljavam drugačije nego ranije. Znam da nisi tamo ušla tek tako. Znam da imaš razlog i cilj, trebalo bi i ti to da znaš. Ne znam kako do sada nisi naučila. Zato te samo molim da paziš na sebe i na svoje ponašanje. Ostani svoja, mirna. Ti si mnogo jača nego što misliš. Uživaj u ljubavi koju imaš ili ako ne ide onda ostanite prijatelji!!! Svakako ćete izaći pa će se videti istina. Ne kuni se u mene, u nikoga bre! Niste svesni koliko je život dragocen, a svi ga tu olako shvatate i “frljate” se sa njim. Evo sad te MOLIM, ali MOLIM, sačuvaj razum a ne da gubiš honorare. Je l nešto ili neko vredniji od mene? Znaš šta smo planirali, pa hajde da se to realizuje u maju, junu, neće nama mama živeti sto godina.. Ostaje nama. Ako ne misliš na sebe, eto uvek se seti mene. Stalno se čujemo sa malim Lukom — on nam je neverovatna podrška i uvek je tu za nas. Želim da znaš da je torta od nas troje i da nikada ne zaboraviš neke stvari. Luka te puno pozdravlja, čestita ti rođendan i želi ti mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Šalje ti mnogo poljubaca i jedva čeka da se opet vidite. Srećko i Mrvica su dobro, za sada su još kod nas. Mi smo relativno dobro, zdravi smo, a sve ostalo ćemo nekako nadoknaditi kada dođeš kući. Bitno je da smo zajedno, pa makar i na daljinu ali to je trenutno. Ja ovde treniram, spremam se polako za srednju školu i radim na sebi. Ako Bog da i ako sa klubom sve bude kako treba, možda u septembru odem u Italiju na Evropsko prvenstvo. Hoću da budeš ponosna na mene, kao što sam ja na tebe.Samo želim da znaš — mnogo te volim. I stvarno više nisam mali. A želje, neka ti se ostvari sve što možeš da poželiš. Srećan rođendan. Tvoj brat, Boris - glasila je čestitka.

Sa druge strena voditelj Darko Tanasijević obavio je intervjue sa pojedinim učesnicima u Šiša Baru. Prva na intervjuu bila je Aneli Ahmić.

- Ko je najviše izgoreo jer je Mića odneo dve nagrade? - pitao je Darko.

- Mnogi su izgoreli, to su bile katastrofalne face. Bože sačuvaj čime se ljudi bave. Oni (Luka i Anita) da su pobedili to bi bilo da je kraljica jedna jedina. Mnogi su izgoreli, Ivan, Dača i svi koji ne vole Miću i mene - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš haos Luke i Anite oko pesme "Pogledi u tami"? - upitao je voditelj.

- Ona je sinoć ponovo davala reakcije i to ne može da se sakrije. On se posprdao sa njom, to je naša pesma i pevali smo je više puta. Kad je naručio kod Drveta ja sam slušala da li je meni naručio, a oni su se grlili i plesali. Ona nije sigurna u sebe, ona pokazuje suprotno. Ja kad joj nešto kažem ona histeriše. Ima 23 godine i sebe ne može da kontroliše. Ja nju bolim najviše - govorila je Ahmićeva.

- Da li će sve doći na svoje kad je u pitanju odnos Anite i Biljane Vujović? - pitao je Darko.

- Nema podršku, sve je to bilo i kod mene. Ona sad može njih da podrži i da okrene ploču. Ona može sad da priča i izmisli da nije tako mislila, kao što je pričala i za mene. Mi smo imali veridbu. a dan kasnije je podršci slala moje slike. Ona može sad da okrene priču i da kaže da je to radila kad je Anita udarala Luku. Znam ja šta je radila kad ju je podrška zbpg mene napadala, ona ne može da istrpi puno kritika. Ona je jedna trčara koja ne može da ostane suzdržana, meni je radila iza leđa - govorila je Aneli.

Nakon Aneli, u Šiša bar stigla je i Maja Marinković.

- Da li postoji šansa da Asmin postane bolji čovek i da li ćeš da mu pomogneš u tome? - pitao je Darko na samom početku razgovora.

- Da ga izvedem na pravi put? Nisam ja ta. Jako mi je bilo ružno ono što je rekao Kačavendi, ono je prešlo u morbidnost i to nisam mogla da slušam i da gledam. Posle sam mu rekla da mislim da je jako loš čovek. Ja to mislim jer je ipak ona nečija majka. Svi se mi svađamo, ali mora da se ima obzira da ona ima godine i da njeni sinovi sve ovo gledaju, izgovoriti da je incest majka. Ljudi se bave terminologijom za koju ni ne znaju šta znači - govorila je Maja.

- Kakva ti je relacija sa Aneli? - pitao je Darko.

- Klasika, ne razgovaramo. Između nas nikad neće doći do pomirenja. Anđelo je rekao da je bolje da spustimo loptu, ali kad bolje razmislim nije mi trebalo to sa njom, nije bilo iskreno i sve je došlo na naplatu. Ja sam bila iskrenija, stojim iza svega što sam rekla, ali neću da pravim veštačku frku - govorila je Maja.

- Kako gledaš na odnos Janjuša i Vanje? - pitao je voditelj.

- Janjuš je izrazio želju da se pomiri sa mnom i shvatio je da je pogrešio što se mene tiče jer mu je danas stigla tužba od Aneli koja mu je vređala ženu, a ja sam bila najkvarnija i sve najgore. On mene sad zove na rođendan, a ne znači da neću otići. On bi mene mnogo više napadao da Asmin nema zaštitnički stav. Odnos Janjuša i Vanje mi je jako čudan. Ja vidim da on i dalje ima emociju prema Aneli. Ako ti neko vređa ženu ne možeš da ležiš u pabu i da se grliš. Ja sam njega odbolovala, a njihova situacija je svežija i obe godine ga je nazivala monstrumom. Tu je neki inat u pitanju, a ne znam kome tera inat - rekla je Marinkovićeva.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ne prestaje da se priča o sukobu koje se desio sa Milenom, kako je došlo do pucanja na onakav način? - pitao je Darko.

- Mene ne može da šalje u p*čku materinu, te reči u mom društvu ne postoje. Ona se meni uvek breca, utripovala je da je bitan faktor. Ona nikome nij htela da pruži ruku, a sad se liže jer su je svi ostavili. Kako niko ne valja, a samo ona valja? Ona samo priča o devedesetim, danas je nova generacija. Ona je 100% nisko moralna i mogao sam da budem sa njom da sam hteo. Ja nikad ne bih bio sa njom jer liči na muškarca i lažan onaj osmeh kad otvori usta kao krokodil - govorio je Asmin.

- Šta još imaš o njoj? - pitao je voditelj.

- Ona je mojoj drugarici iz Linca koja ima salon lepote prodala lažnu diplomu koja nigde ne važi, a uzela joj preko 500 evra. Ja kad bih nešto rekao, ali ne želim javno... Žena nije normalna. Njoj je Marko Đedović najbolji drug, a ona sedi sa ljudima koji njega pljuju i psuju mu majku. Kakav je to kodeks? Ja imam snimke gde se ona samozadovoljava, 14 ili 15 ih imam. Ono dahtanje je objavljeno bez snimka, a ona nije slala glasovnu poruku nego je sebe samozadovoljavala i pričala sa njim. Ona ne zna kako taj dečko izgleda. Zamisli da se ja dopisujem sa fejk profilom i verim se - nastavio je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Šta se to dešavalo danas između Aneli i tebe? - pitao je Darko.

- Tužila me za neku psovku iz sedmice. Ima ljudi koji me prate, pa ću da uzvratim i daću u humanitarne svrhe jer meni taj novac ne treba. Sramota me je da me enko tuži jer nikog nisam tužio i j mene niko nije tužio. Ja sam na sudu bio samo kad sam se razvodio - rekao je Janjuš.

- Šta se dešava sa Vanjom? - dodao je voditelj.

- Iskreno lepo mi je koliko god ljudi misle da se zaj*bavam. Ne bih provodio vreme sa njom da mi nije lepo. Ja sam njoj pevao pesmu, ali tekstualno to nema veze sa njom. Ja da glumim Romea, ne pada mi na pamet. Treba da prođe vreme, ovako mi je lepo i devojka mi prija. Meni treba neko. Grlio sam se sa dosta njih, a sad ne bih više ni sa kim samo sa Vanjom - govorio je Janjuš.

- Kačavenda se pita kako ti je Vanja top kad si vrištao na nju i terao je kući - rekao je Darko.

- Ja sam samo govorio da se ona muči, kao što se i mučila, a ne jer je ne volim i jer mi nije draga. Žena je išla na dva dana da se ušiva. Ja vidim da ja njoj prijam - rekao je on.

- Kako komentarišeš na sve što se desilo između Milene i Asmina? - pitao je voditelj.

- Očekivano. Oni nisu neko ko se družio nego su bili poznanici. Bilo je dosta situacija da im se mišljenja ne poklapaju, ali su bili dobri. Videla sam da je ona počela da plače i vraćam se kad se u sedmici desilo i kad je bio moj klip, a ona mi je rekla da sam folirant i na silu da plačem. Ona je bila nemoćna i nije imala šta da radi, a Kačavendi su govorili mnogo gore stvari. On je rekao neke stvari za koje neću da tvrdim da sam video, ali sam za neke stvari čuo. Video nisam gledao, ali sam slušao. Ja sam joj govorio da se ne blamira. Svako ko je bio loše davala je komentar da ga zgazi, a sve se u životu vraća. Ja ne likujem. Nije svako Janjuš, pa kad si loše da ti ćuti. Nikoga ne diram, samo im se vraća. Milena me je dirala, ja sam joj oprostio. Ona ne može da funkcioniše bez Đedovića, polupana je žena ove godine. Kad god se bude posvađala sa nekim kao sa Asminom rekao je da se valjala po kupatilu i da je padala mrtva pijana - govorio je on.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Šta je s obećanjima da ćeš pokazati stav i da nisi papuča? - pitao je voditelj.

- Napolju je drugačije, uzmem ključeve od kola i odem na kaficu. Ovde hoće odmah da reši i ja sam taj koji popušta jer znam gde to vodi. Ja znam da svako moje grublje ponašanje kod nje budi bes, pa je bolje da ja popustim. Neće ovako biti, opipavamo teren. Ja kad hoću da joj pokažem da nije u pravu to uradim na drugačiji način - govorio je Luka.

- Da li je normalno da je ona mlađa od tebe 12 godina i da promatra da li ćeš da pevaš pesmu "drska ženo plava"? - pitao je Darko.

- Da li si siguran da je ta pesma? Ja sam to pevao i Vanji dobacivao da joj se vidi bradavica - rekao je Luka.

- Da li se plašiš da će Anđelov scenario da se desi? - pitao je voditelj.

- Ne verujem, kod nas možda bude obrnuto i napolju to ne izazovem. Mislim da je ovo nesigurnost jer je gledala odnos u kojem sam bio pre nje. Ćutao sam na sve što je Aneli govorila, pa poredi i misli da mi nije stalo do nje - govorio je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ja ne znam da li sam imala goru nedelju nego ovu, ali kad god misliš da je mirno i da ne može biti gore desi se još gore. On pravi, a onda ja napravim još gore mojim reakcijama. On da ne pravi ne bi bilo reakcija, kao što ste videli u mojoj prethodnoj vezi jer nije bilo povoda. Ja pucam ovih dana, nije mi dobro... Obećao je opet da neće to raditi. Ja ne znam dokle ću više da prelazim, a mislim da će biti bolje - govorila je Anita.

- Mnogo puta si mu rekla da se takmiči sa tobom - dodao je voditelj.

- Mislim da hoće u svemu da bude najbitniji i da bude u pravu. Ja pravim haos, ali uvek bude po njegovom. Ja sebe stresiram i kidam, a on radi kako hoće. On obeća i kaže da neće više, ali opet ponovi. Nisam ja muško, sve je kako on hoće. Ja se osećam uništeno, on mene psihički uništava. Njemu nije bilo bitno na novinarima da pogleda kako je meni, nego da se smeje, a ja sam plakala. Osećam se poniženo, svi su se smejali meni - rekla je ona.

- Koliko boli da ti se smeje cela kuća? - pitao je Darko.

- Ja sam sedela dva metra od Anđela koji je dobacivao da je Luki sve smešno. Bitno je što on nije imao osećaj da pogleda u mene i da se izvini. Ja sam mu to zamerila jer sam očekivala da će da pogleda kako je meni - govorila je ona.

- Mnogo puta si ponovila da vidiš šta radi i da si mu sprdanja - dodao je voditelj.

- Ja imam u glavi da sam mu sprdnja, a on me demantuje kad smo sami jer se lepo ponaša, mazi me i pazi. Kad se dese svađe ja sam ubeđena da se on sprda sa mnom i ne znam šta da mislim - dodala ej Anita.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Urošem Stanićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Kako komentarišeš sve što dešava između Luke i Anite? - pitao je Darko.

- Vidim manjak ljubavi i da se on klasično sprda sa njom. Anita nije srećna, ona propada. Veza je osuđena na propast i raspašće se ovde ili u spoljnom svetu. Njemu je Anita klasična sprdnja, on nije ravnodušan prema Aneli. On nju konstantno bkocka, posvećuje pesme, želi da spava blizu nje. Aneli se ne petlja toliko, Luka je sam ubacuje, a onda se žali. Anita je doživela da bude Bebica broj 2, šizofrena ludača koja lomi po imanju. Ona je sa Anđelom bila princeza, a on je nju sad napravio j*bačicom i ludačom - govorio je Uroš.

- Da li si očekivao njenu oštriju reakciju kad je Luka rekao da si udomljeno kuče? - pitao je voditelj.

- Očekivao sam da će drugačije da reaguje. Luka me je povredio. Ona mi je pokazala totalno nepoštovanja i da mi nije prijatelj. Ja ne želim da imam svađu kao što sam imao sa Aneli, pa da bude da Uroš uvek pljuje svoje prijatelje. Luke j pokazao da je dno, a Anita isto. Ona je njemu sigurno u krevetu rekla da me je udomila. Ja nisam imao garderobu kad sam izašao iz rijalitija, ona me je primila na osam dana i zato sam nosio žensku garderobu jer je bila njena. Ja sam njoj novac vratio, ako ne i duplo. Comara meni te stvari nikad nije prebacila. Jako sam razočaran, više ne tražim prijatelje u rijalitiju - pričao je on.

Kačavenda grca u suzama zbog Asminove izdaje

- Ovo nisam sanjala za dva života, pedofil i incest majka i to od nekoga sa kim sam sedela mesecima. Sve sam radila spontano. Rekla sam da njega stvarno gotivim, a da nemam pojma šta on misli. On ne trpi kritiku i bilo kakvu vrtu saveta. Sve više mi deluje da je Aneli bila u pravu i da je on bio rijaliti fan. Stanija je meni rekla da on ima prebačaje i agresivne ispade, a ne radi se o tome. On je više puta napolju istakao da ja njega nisam vređala i da sam napadala Aneli celu sedmicu. Slagao je mnoge stvari. Ja sam poštovala dogovor i trudila se da im ne pominjem dete, a na njene uvrede sam ćutala. On je jedan loš čovek i jedno zlo, sve što se natrabunjao će da plati - govorila je Kačavenda.

- Ljudi po kući kažu da je Asmin ugasio Kačavendu i da si pukla od nemoći - rekao je Darko.

- Jao, pa ja sam tri godine u medijima. Da li bi neko prodao informaciju, a da ne bi zvao televiziju i da gore portali? Našao se FBI agent Asmin sa 15 p*rno snimaka. Nije on mene ugasio, ljudi su smradovi. On je u radiju pričao jedno. a ja sam dok je išla muzika rekla da ću ga zgaziti. Us*aću mu se kad izađem, sve ću da saznam o njemu. Nisam ja kuče od juče. Ja nisam ništa fantazirala i izmišljala i pričam samo ono što postoji, a njemu ću krvnu grupu da izvadim i imam ko može o njemu da se raspita - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Da li je Kačavendu stigla karma? - pitao je Darko.

- Verujem da jeste. Pre svega ju je stiglo jer je lažna u prijateljstvima i drugarstvima. Ona u svemu gleda korist, kad se posvađa olajava, blati i pljuje. Ja nikad ne spominjem karmu nego kažem da Bog sve gleda. Ovo je za nju situacija gde treba da razmisli kako se ponašala. Svako treba da ima meru i granicu - rekao je Anđelo.

- Da li je Asmin uništio Kačavendu? Da li se ona povukla od šoka? - pitao je voditelj.

- Uništio je, nije bila spremna na to što zna i ima njoj i nije bila spremna da će to ikad da izgovori. Sve što je pričao zna šta priča i o čemu govori. Ućutala se i bila je nervizna jer je verbalno on nju uništio - govorio je Ranković.

- Zbog čega Anita i Luka misle da si neprijatelj njihove veze? - pitao je Darko.

. Tripuju da svi hoće da ih unište i sruše. Oni aludiraju da je ceo svet protiv njih, a sami su sebi neprijatelji. Njegova majka, njegov otac, njena drugarica, oni su sami sebi neprijatelji. Ja ih komentarišem jer dobijem pitanje i jer su tema, a ja podržavam njihovu vezu jer Anita pokazuje stvari o kojima sam ja pričao i kako se ponašala napolju. Luka ima kompleks od mene jer stalno prebacuje mene i niej siguran da je završila sa mnom - komentarisao je on.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Ivan je srećan i zaljubljen i svoje probleme nema- Poslednjih dana ti je interesantna Maja Marinković i čekaš da vidiš da li ima kodekse- Šta si shvatio? - pitao je voditelj.

- Maja je potpuno izgubila, međuljudski odnosi su joj loši i deluje kao da se u glavi pomirila sa tim. Izgubila je sve kriterijume i stavove. Dača mi je rekao šta je Maja pričala, pa sam se setio situacije... Ona je stala na Kačavendinu stranu i osudila Asmina, a ako izuzmemo za incest Asmin ništa manje nije vređao i ostale žene. Kako nije tada rekla za Anđela jer je žena koju gotivi bila ponižena i ismevana danima? Bili su grupni napadi na Kačavendu i kako tad nije Maja stala u Mileninu odbranu? Mnogi su govorili da sam neko ko huška u Majinom i Asminovom odnosu, a ja sam stvarno sumnjao na početku da Asmin nju koristi, a nakon toga sam poržavao Maju koja nije prihvatila poklone i dobijali su ogromnu podršku. Ja sam sad u fazonu da su mi toliko jadni i bedni oboje. Maja je uspela da zamaže oči da je ona ta koja se igra sa tim, a on je kriv jer je dozvolio da ljudi tako misli- Za mene su ista g*vna. Više nemam inspiraciju da li da ih kanalim ili da pokušam da ih spojim - rekao je Ivan.

- Kako se ovih dana ponaša Aneli? - pitao je Darko.

- Za mene je ona zgažena. Aneli samo te nagrade mogu da daju snagu da misli da je pobednik u toja nekoj priči, a tu pobednika nema. Ona pada već dva dana u depresiju, a nekad nije bila tako često. Ona je sinoć oduvala Anđela na finjaka i pokazala je i tu da je bila lažna. Ja sam tad koji joj je bio najveći prijatelj i pokazala je da sam bio u pravu jer sam rekao da je birala Anđela, a mene počela da vređa, a sad ga više nema i ima samo Miću. Nema Aneli više jačinu žrtve koju je imao - govorio je Marinković.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Neriom Ružanjijem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Hanu optužuju da je kriva jer te razdvaja od porodice, da li je Sita kriva jer te razdvaja od bake i deke? - pitao je Darko.

- Da i jako bezosećajno sa njene strane jer sam jedini potomak mog oca. Hana mene nikad nije odvajala. Ja sam pričao da je mene sa 11 godina ona odvojila od bake i deke. Nije meni bila bajka, pa je Hana došla i rekla da će da razdvoji porodicu Ahmić - govorio je Nerio.

- Da li Aneli razludi kad kažeš da ništa nisi slagao što si ispričao? - pitao je voditelj.

- Naravno da je istina. Njoj bi bilo najdraže da kažem da sam slagao, ali nisam. Ko bi takve stvari mogao da kaže za rođenu majku? Postoje dokazi. Ja bih ispao najgori čovek kad bih ti slagao i bio bih za ustanovu. Hteos sam da budem dobar sa njom, ali da bude svesna da stojim iza svega što sam rekao. Naravno da će ona da tvrdi da ja lažem jer ako kaže da je istina onda bi samu sebe demantovala u toliko priča i njoj ne bi išlo u korist nego bi je demoliralo. Ako očekuje da demantujem to može da okači mačku o rep - govorio je Nerio.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Hanom Duvnjak u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Što si burno reagovala na snimak za pilulu za dan posle? - pitao je Darko.

- Nisam to očekivala i tih dana sam bila loše. Mene je to pogodilo, ne znam zašto - rekla je ona.

- Kakav vam je sad odnos? Rekla si da se on hladi i da trebada preseče da vam bude lakše - dodao je voditelj.

- Odnos nam je puno bolji. On se popravio, daje mi pažnju i nemam šta da mu zamerim. Mislim da se on sad trudi i da je shvatio da tako mora. Nije se previše promenio, ali ovo znači - govorila je Hana.

Ona je otkrila zašto joj smeta odnos Neria i Aneli.

- On je prema meni bio još gori, ulenjio se. Način na koji je spustio loptu je bio još gori, kao da nam dete nije vređala. Ne smeta mi odnos, nego postupak preko kojeg su došli do odnosa - rekla je Hana.

Anita i Luka na korak od raskida zbog Anđela

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoku su se svađali u dvorištu, a on je bio na ivici za sva vremena da odsvira kraj.

- Ti si nesrećna - rekao je Luka.

- Ti ne želiš da budem srećna. Ja ne bih imala ove reakcije da ti to ne radiš - urlala je ona.

- Je ne znam šta više da radim. Ja sam iskren 100% prema tebi, shvati da ništa ne radim i da sam sa tobom 24 sata. Ja ako imam potrebu da budem 24 sata jasno je da ništa ne radim. Ja ne mogu da utičem na igrice, pitanja i kad me Milan podigne. Ti meni treba da govoriš da mislim da voliš Anđela jer znaš da to ne mislim. Da li treba svaki put da ti kažem da ti govoriš da ja želim da se vratim kod nje? Bio sam veren i živeo sa njom i mogu 1000 stvari da iznesem, a zbog tebe je stopirano. Ja se sad toliko loše osećam da bih izašao iz moje kože - pričao je on.

- Ko te drži? Ti si napravio problem jer sam rekla da mislim da sam ti sprdnja. Mogu tako da mislim zbog tvojih rekacija - dodala je Anita.

- Mi imamo treću osobu Anđela i videćeš da će od danas samo to biti. Ti i dalje misliš na njega - govorio je Luka.

- Ja kad bih reagovao kao ti bio bi haos i tad bi mogla da kažeš da sam ja folirant. Ako misliš da si više prošla u žviotu... Treba da me poslušaš za neke stvari - rekao je Luka.

- Ne takmičim se ko je više prošao, a ne bih volela da sam prošla to što si ti - dodala je Anita.

- Ovo je kao da je on tebi u sedmici prebacivao za Matoru, smešno. Kako ti kažeš da nemam potrebu da je vređam? - govorio je Luka.

- Ja branim tebe i mene. Njega sam volela, Matoru nisam volela. Mene je boleo k*rac za Matoru, a njemu da se smejem bilo bi da imam emocije. Svi su znali da nemam emocije u sedmici. Ja sad tog čoveka ne mogu očima da gledam, rekao je da će da svedoči protiv mene da mi se oduzme dete i ne mogu da ga podnesem - pričala je Anita.

- Zašto sam ja nesrećan? - pitao je Luka.

- Nesrećan si jer ne shvataš da ti grešiš. Bićeš srećan jer ja neću biti ovakva. Meni nije dobro, jedva ustajem iz kreveta. Meni se ne živi. Ti treba da vidiš zašto sam loše i da mi pomogneš - rekla je ona.

- Sama sebi treba da pomogneš. Meni ovo nije sprdnja, ja sam nesrećan čovek. U pravu si da je zbog mene - poručio je Luka.

