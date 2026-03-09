Ispali ste ono što jeste, BUDALE: Novo Mustafino oglašavanje bacilo sve u rebus: Da li je sada protiv Kačavende?!

Asmin Durdžić, aktuelni učesnik "Elite 9" , ušao je u veoma brutalan rat sa Milenom Kačavendom, svojom nekadašnjom drugaricom, a s obzirom da su u istom pale veoma teške reči, ovim povodom se na svom profilu na Fejsbuku oglasio njegov otac, Mustafa Durdžić!

Mustafa se, naime, osvrnuo na odnos njegovog sina i Kačavende i njene sinoćnje najave kod Darka Tanasijevića da će njegovog sina tužiti, ističući da na tužbu može da uloži žalbu i kontra-tužbu.

- Šta ste se prepali tužbi? Na tužbu uložiš žalbu poslije žalbe uložiš kontra tužbe i to traje i traje i sve advokati pokupe a vi svakako ispali ono šta jeste a to je dalebu ("budale") - napisao je Mustafa, a da li je pod ovim što je napisao "dalebu" mislio na Milenu, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

"Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka"

Pre nekoliko dana, u prvom naletu ovog sukoba, Mustafa se oglasio na svom Fejsbuk nalogu, osudivši svog sina zbog napada na Kačavendu.

- Najstrože osuđujem Asminov odnos prema Kačavendi. Za takve postupke ne postoji nikakvo opravdanje. Najavili smo bajramski ručak, ali sada ozbiljno razmišljamo da ga otkažemo. Asminova majka posti i plače od pet ujutru zbog svega što se desilo. - napisao je Mustafa pa se obratio svom sinu:

- Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka. To nisi smeo nikada da zaboraviš, ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima. Takve reči i takvo ponašanje prema ženi koja ti je pružila poštovanje i podršku su sramotni i nedopustivi. - napisao je Mustafa i dodao:

- Asmine, ja više nemam ni obraza ni snage da se ljudima, a prvenstveno ženama, izvinjavam zbog tebe. Svaki put kada pomislim da si dotakao dno, ti ga još dublje iskopaš. Nije normalno da mama i ja preuzimamo teret tvojih reči i postupaka, dok ti nastavljaš da se ponašaš kao da nikoga ne povređuješ.

"Ovo nije odbrana, ovo je izdaja"

Povodom sukoba Asmina i Kačavende oglasili su se brojni bivši učesnici, među kojima se našla i rijaltii zvezda Stanija Dobrojević, podsetimo, Asminova bivša devojka, osudivši ga zbog njegovih reči upućenih na Milenin račun.

- Asmina danas ne prepoznajem. Stajala sam uz njega dok je govorio da se brani od napada bivše. Ovo što sada gledamo više nije odbrana, već izdaja. Izdaja ljudi koji su mu držali leđa i verovali mu. Ručak u Beogradu na vodi je postojao. Stigla sam pred kraj. Rekla sam Kačavendi da ga pazi kada uđe u crveno jer sam znala njegov temperament - rekla je Stanija, a onda je dodala:

- Mene je zanimalo samo jedno, odakle priče o mom bratu. Đedović je tada pred svima rekao da je to izmislio zbog sukoba sa Asminom. Za mene je ta tema tog dana bila završena. Te večeri sam pitala da li ulazi Sita i potvrđeno je da da. Asmin je tada prvi put to čuo. Iste noći je došlo do preokreta i čuli smo da Sita odustaje. Da sam tada ćutala, verujem da bi mnoge stvari danas izgledale drugačije. To su činjenice - rekla nam je Stanija, kada je reč o ovoj temi.

Autor: Nikola Žugić