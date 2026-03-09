Od sutra više ništa nije isto: Na imanje Elite se vraća bivša zadrugarka, ali ne dolazi sama

Spremite se za spektakl posle kog više ništa u "Eliti 9" neće biti isto!

Svakog utorka, na kanalu televizije Pink, odmah nakon emisije "Amidži šou", koja iz nedelje u nedelju obara rekorde gledanosti, gledaoce očekuje još jedna luda žurka u nizu, ali se ovoga puta, Veliki šef, potrudio da spremi za učesnike, ali i milionski auditorijum, jedno veliko iznenađenje.

Naša pevačica, ali i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Nadežda Biljić vraća se na imanje Elite, tamo gde je nekada boravila i živela, ali ovoga puta biće zadužena za atmosferu na žurki, te ne sumnjamo da će napraviti pravi spektakl.

Ali, Nadežda ne dolazi sama, za atmosferu na žurki biće zadužen i dobro poznati di-džej, DJ Dani, koji nedeljama unazad pravi dobru atmosferu.

STOGA, NE PROPUSTITE NI TRENUTAK SUTRAŠNJE ŽURKE U "ELITI", KOJA POČINJE ODMAH PO ZAVRŠETKU EMISIJE "AMIDŽI ŠOU".

Autor: Nikola Žugić