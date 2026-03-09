Teodora se ponovo obraća Đukiću?! Namerno naglasila OVE stihove pesme, pa ponizila Bebicu: Nisi kriva ti, što KLJAKAV SAM (VIDEO)

Nije prpustila priliku da ga uništi.

Robot Toša okupio je danas ljubavne parove u dvorištu "Elite", a onda im pustio muziku.

Oni su plesali zagrljeni uz romantične stihove, a ljubav je definitivno preplavila čitavu Elitu.

Ono što je bilo posebno inetersantno jeste što je Teodora pevala Bebici na uvce: "Ti si ko stvorena za ljubav, ali ne sa mnom". Takođe, ona je još jedan stih prepravila kako bi ga posvetila njemu.

- Al nisi kriva ti što kljakav sam - pevala je Delićeva.

Autor: R.L.