Nisam ga prosledila, sam je otišao! Aneli otkrila kako se sada nosi sa Anđelovom izdajom! Mića sasuo Asminu ISTINU U FACU (VIDEO)

Počelo je zanimljivo.

Lepi Mića počeo je podelu budžeta, a prvi veliki budžet dao je Aneli Ahmić.

- Pamet u glavu, pazi šta radiš, zameram ti mnoge stvari, nemoj da budeš plačip*čka, moraš da budeš jaka, ma šta ti govorili, želim ti mnogo sreće - rekao je Mića.

- Ja se ne bojim nikog, imam uspone i padove, pa se dignem kao lavica, bitno je da dođem i da se izdignem - istakla je Aneli.

- Ona je prosledila Anđela Jakšićki - naveo je Dača.

- Nisam ga prosledila otišao je - rekla je Aneli.

Nakon toga, Mića je dao mali budžet Asminu Durdžiću.

- Vredan si, sposoban i nisi škrt. Zameram ti mnoge stvari, jezik ti je poga. Posle onih reči koje si rekao za Milenu, kako su ljudi koji su bliski sa njom mogu da ti kažu dobar dan, i tebi sam taj dan rekao da imaš malo ljudskosti, da sputiš loptu - rekao je Mića.

