Potpisala sam papire, POKRENUT JE POSTUPAK! Kačavenda najavila Asminu suočavanje na sudu, a onda ponovo zaratila sa Lukom! (VIDEO)

Puklo prijateljstvo i sad kulja prljav veš.

Tokom današnje podele budžeta Milena Kačavenda je ponovo zaratila sa Asminom, ali i sa Lukom Vujovićem.

- Ti si samo reagovala na to što je rekao da si incest majka, a ostale stvari koje su takođe pogubne po tebe nisi reagovala, kome si slala, šta si slala. Ja sam skočio, jer sve to što je rekao je jako bolesno i jako ružno. Ne mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali ti si ta koja to moraš da demantuješ. Naš odnos je isti, ali to je to sele - rekao je Mića.

- Mene je ovo izbacilo iz koloseka, ali mi je bio neočekivan ovaj način. Pre nego što je izrečeno da sam pedofil i incest majka, to ko ima 16 godina, to će da dokaže na sudu, njega ću da gonim. Nakon pola sata, neću reći da ga je Maja posavetovala, ali rekao je da ne objavljuju napolju, ali to će morati da objasni. Neko ko je hteo da prodaje tu vrstu informacija obratio bi se Darku, Šopićki, Milanu, a očigledno da je on (Asmin) jači od FBI-a, on je pričao o tome kako se zove dečko, Marko, da ima 16 godina, da ima zelene oči, da ima 15 mojih p*rno snimaka, zbog toga sam na lekovima, letiviram ovde danima. Juče je pokrenut postupak, potpisala sam papire, sve će da odgovara nadležnim institucijama. Da mi kaže on koji je do pre 7 dana sedeo sa mnom, čiji su roditelji slali čestitke, sve je skupio, deo Anđelove priče. Zgaziću ga, polako. Verujem što je Aneli rekla da je rijaliti fanatik - rekla je Kačavenda.

- Sve ću dokazati na sudu, stojim iza svega sem za incest majku. Sve ću da dokažem a ti ćeš da platiš - rekao je Asmin.

- Sve što sam pričala za Luku, to se i desilo - rekla je Kačavenda.

- Ti si uticala da mi otac uzme materatija - naveo je Luka.

- Što je promenio ključeve na lokalima na Zlatiboru. Otišao si u podstanare sa Aneli, vozio mamin pežo. Pozivam Baju nek se oglasi da li ti je zbog odnosa sa mnom oduzeo ključeve - rekla je Kačavenda.

- Moj otac ne poznaje Kačavendu - rekao je Luka.

- Živeo si kao podstanar. To pričaj gledaocima, meni ne moraš - rekla je Kačavenda.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.