Terza bi zbog ovog prizora zaplakao! Milica Veličković objavila sliku ćerke Barbare, danas je za nju veliki dan (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs

Borislav Terzić Terza prethodne godine dobio je dete sa Milicom Veličković, ćerku Barbaru, a kako je poslednji put video na njenom krštenju, od ovog prizora koji je objavila Milica, Terza bi se rasuo u komade!

Milica je, naime, na svom Instagram profilu objavila fotografije ćerke Barbare, kako otvara vrata od zgrade, a kako je otkrila u opisu, mala Barbara je danas krenula u vrtić.

- Hej ti nekadašnje novorođenče, srećan ti polazak u vrtić i nova, tačnije prva epoha tvog života. Najmladja si u grupi, ali budi najsigurnija u sebe i veruj onoliko koliko ja verujem u tebe - napisala je Milica na svom Instagram profilu.

"Ništa ne opraštam, on svojim putem, ja svojim"

Podsetimo, Milica je nedavno gostovala u emisiji "Magazin In", kada se prvi put javno pojavila i njena i Terzina ćerka, Barbara, a u razgovoru sa voditeljkom Sanjom Marinković ona je otkrila da li može sve da oprosti Terzi.

- Da ne opraštam jer ljudi obično ponovo nedelo. Nema šta da se oprašta. Mislim da neka stvari nisu za opraštanje. On svojim putem, ja svojim. Ništa ne opraštam - rekla je Milica, a kada je reč o tome da li ga više boli prevara dok je bila trudna ili ovo sad pregovaranje, rekla je:

Mene emotivno jako boli to što se desilo u trudnoći, a ovo mi je napornije. Izabraću ovo prvo.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

