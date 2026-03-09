Terza bi zbog ovog prizora zaplakao! Milica Veličković objavila sliku ćerke Barbare, danas je za nju veliki dan (FOTO)

Borislav Terzić Terza prethodne godine dobio je dete sa Milicom Veličković, ćerku Barbaru, a kako je poslednji put video na njenom krštenju, od ovog prizora koji je objavila Milica, Terza bi se rasuo u komade!
Milica je, naime, na svom Instagram profilu objavila fotografije ćerke Barbare, kako otvara vrata od zgrade, a kako je otkrila u opisu, mala Barbara je danas krenula u vrtić.
- Hej ti nekadašnje novorođenče, srećan ti polazak u vrtić i nova, tačnije prva epoha tvog života. Najmladja si u grupi, ali budi najsigurnija u sebe i veruj onoliko koliko ja verujem u tebe - napisala je Milica na svom Instagram profilu.
"Ništa ne opraštam, on svojim putem, ja svojim"
Podsetimo, Milica je nedavno gostovala u emisiji "Magazin In", kada se prvi put javno pojavila i njena i Terzina ćerka, Barbara, a u razgovoru sa voditeljkom Sanjom Marinković ona je otkrila da li može sve da oprosti Terzi.
- Da ne opraštam jer ljudi obično ponovo nedelo. Nema šta da se oprašta. Mislim da neka stvari nisu za opraštanje. On svojim putem, ja svojim. Ništa ne opraštam - rekla je Milica, a kada je reč o tome da li ga više boli prevara dok je bila trudna ili ovo sad pregovaranje, rekla je:
Mene emotivno jako boli to što se desilo u trudnoći, a ovo mi je napornije. Izabraću ovo prvo.
Autor: Nikola Žugić