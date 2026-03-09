Totalno uništenje Bore Santane na svim poljima! Ponizili mu radio emisiju, muškost i smisao za humor! (VIDEO)

Totalno uništenje Santane!
Lepi Mića je danas tokom podele budžeta skrenuo pažnju Bori Santani da je Radio Amnezija izgubio na kvalitetu, što cela kuća priča, a pečat na Mićino izlaganje stavio je Sale Luks.
- Radio za mene je k*rac nema šta, Bora se pita, ja neću više ući u taj radio, ne priznajem taj radio, i ćao - rekao je Luks.
Oni su nakon toga komentarisali to što je Uroš spremao iznenađenje za Boru, i što su mu devojke pomagale.
- To nije tačno, samo sam pisala na balonima - rekla je Anastasija.
- Hteli smo da pomognemo jer je on naš drug - rekla je Sandra.
- Hana nema veze sa ovim, samo to demantujem - rekao je Uroš.
Autor: R.L.