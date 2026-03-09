Nijednu nisam psovao i omalovažavao, znale su KAKO STOJE STVARI! Filip otkrio da nema nikakvog saželjenja prema UTORAK DEVOJKAMA! (VIDEO)

Same su tražile Lepog Brku!
Lepi Mića je potom komentarisao i Filipa Đukića, kog nimalo nije štedeo.
- Radio emisija bi trebalo da bude ogledalo tvojih moralnih kodeksa, trebalo bi više da se posvetiš, da bude tvoja i Borina lična karta - rekao je Mića.
- Napolju vodim emisiju koja nema veze sa ovom, to je sprdnja, zaj*bancija, ovde to ne mogu da menjam nešto što je ukorenjeno - pravdao se Filip.
- Treba više da poštuješ devojke sa kojima si imao nešto - rekao je Mića.
- Ja nijednu devojku nisam opsovao, omalovažavao, znale su kako stoje stvari, ja sa svima njima, osim sa Majom imam komunikaciju. Ništa loše im nisam uradio a ovde sam od vas okarakterisan kao ratni zločinac, ali to je samo ovde - rekao je Filip.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.