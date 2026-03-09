AKTUELNO

Zadruga

Nijednu nisam psovao i omalovažavao, znale su KAKO STOJE STVARI! Filip otkrio da nema nikakvog saželjenja prema UTORAK DEVOJKAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Same su tražile Lepog Brku!

Lepi Mića je potom komentarisao i Filipa Đukića, kog nimalo nije štedeo.

- Radio emisija bi trebalo da bude ogledalo tvojih moralnih kodeksa, trebalo bi više da se posvetiš, da bude tvoja i Borina lična karta - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju vodim emisiju koja nema veze sa ovom, to je sprdnja, zaj*bancija, ovde to ne mogu da menjam nešto što je ukorenjeno - pravdao se Filip.

- Treba više da poštuješ devojke sa kojima si imao nešto - rekao je Mića.

- Ja nijednu devojku nisam opsovao, omalovažavao, znale su kako stoje stvari, ja sa svima njima, osim sa Majom imam komunikaciju. Ništa loše im nisam uradio a ovde sam od vas okarakterisan kao ratni zločinac, ali to je samo ovde - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

I ovog puta izostalo poštovanje prema Gastozu: Anđela pregazila svako moguće obećanje, ponovo krenula na Matoru, pa dokazala da je samoživa! (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU DA GA NOSIM, STALNO GLEDAM... Teodora otkrila zbog čega ne nosi VERENIČKI PRSTEN, Filip otkrio da li su emocije prema njoj u potpunosti nestal

Domaći

ZBOG OVE ŠOK FOTKE IZ PROŠLOSTI SE SUZANA MANČIĆ NIJE JAVILA NADI TOPČAGIĆ? Voditeljka i pevačica u nikad vrelijem izdanju, grme u toplesu, zgodne i o

Zadruga

Nova u utorak kolekciji: Filip smuvao Sandru Todić! (VIDEO)

Domaći

Nikad emotivniji susret! Mina poletela bratu u zagrljaj, on odmah otkrio: Terza mi je top, obožavam ga (VIDEO)

Lifestyle

Mačka u domu – podrška, elegancija i terapija na četiri šape