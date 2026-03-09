AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje stoji između njih! Anita i Luka protiv Jovane advokatice, na ivici fizičkog okršaja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos tokom podele budžeta.

Nakon što je Lepi Mića podelio mali budžet Jovani advokatici, on je naveo da nije tolika hrišćanka ako se kocka u toku posta, a onda se ona upalila i povilenela.

- Ja nikome nisam kopala grobove - pravdala se Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ti rekao k*rvo, a ti si rekla majka ti je k*rva, Biljana ti je k*rva - urlao je Luka.

- Laže, lažov. Rekla sam ti ako je Lazareva majka k*rva i tvoja majka je k*rva - vikala je Jovana.

- Je l' ovo podobna majka koja pljuje na televiziji, Biljana oglasi se povodom ove lažne advokatice, koja je za tebe rekla da si k*rvetina - rekao je Luka.

- Ja tebe nisam dirala a ti si mi rekla da sam j*bačica - vikala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Advokatica i Luka su potom počeli da se guraju u pokušaju da dohvate jedno drugo, ali obezbeđenje je odmah uletelo i stalo između njih.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

PUŠILA SI TRAVU SA 12 GODINA I U TRUDNOĆI! Aneli nastavila da urniše Hanu, Neriu poručila: Majka ti svaki dan plače zbog tebe! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz na meti brutalnih osuda: Munja kao oparen skočio na njega, Bebica ga urnisao žestokim kritikama! (VIDEO)

Zadruga

TI NISI MUŠKARAC, TI SI SEKA PERSA: Matea izlaganjem vratila Kordu da fabrička podešavanja, pa ga Mića dodatno URNISAO! (VIDEO)

Domaći

Bio si sa Milicom na AFTERIMA! Terza krenuo žestoko sa 'pucanjem' po Bori, Santana mu uzvratio DUPLOM MEROM: Misliš da su tvoje devojke bolje od Mace

Farma

KARAMBOL NA FARMI! Peca i Lakić na ivici fizičkog sukoba - Reagovalo OBEZBEĐENJE! (VIDEO)

Domaći

HAOS U ELITI: Rajačić pokušao da obesmisli flert sa Enom Čolić u Pejinom očima, ona počela da plače i urla na sav glas! (VIDEO)