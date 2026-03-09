Obezbeđenje stoji između njih! Anita i Luka protiv Jovane advokatice, na ivici fizičkog okršaja! (VIDEO)

Haos tokom podele budžeta.

Nakon što je Lepi Mića podelio mali budžet Jovani advokatici, on je naveo da nije tolika hrišćanka ako se kocka u toku posta, a onda se ona upalila i povilenela.

- Ja nikome nisam kopala grobove - pravdala se Jovana.

- Ja sam ti rekao k*rvo, a ti si rekla majka ti je k*rva, Biljana ti je k*rva - urlao je Luka.

- Laže, lažov. Rekla sam ti ako je Lazareva majka k*rva i tvoja majka je k*rva - vikala je Jovana.

- Je l' ovo podobna majka koja pljuje na televiziji, Biljana oglasi se povodom ove lažne advokatice, koja je za tebe rekla da si k*rvetina - rekao je Luka.

- Ja tebe nisam dirala a ti si mi rekla da sam j*bačica - vikala je Anita.

Advokatica i Luka su potom počeli da se guraju u pokušaju da dohvate jedno drugo, ali obezbeđenje je odmah uletelo i stalo između njih.

Autor: R.L.