ŠLEPER POKLONA ZA ANELI! Svi se hvatali za glavu kad su videli šta je sve Ahmićka dobila, Luka i Anita MENJAJU BOJE, Asmin PUCA PO ŠAVOVIMA! (VIDEO)

Ovacije se prolomile kroz Elitu.

Nakon kratke pauze stigli stigli su pokloni i za Aneli Ahmić.

- Ceo šleper je stigao za lavicu - rekla je Maša.

Garderoba, parfemi, haljine, igračke, slatkiši, svega je bilo za Aneli, toliko da ona nije mogla da stigne da pogleda sve.

Obezbeđenje je više puta ulazilo u Belu kuću i unosilo i unosilo poklone.

- Ne moraš da kupuješ ništa dve godine - rekla je Maša, sa čim se Aneli složila.

Luka i Anita su menjali boje dok su gledali šta je sve stiglo za Aneli.

- Ima poklona Aneli i Anđelo BFF - rekla je ona, a onda su razgledali kupaće kostime.

- Ovo je previše, stvarno ne znam kako da se zahvalim ovim ljudima, poslali su i za Noru. Nora, nosi ti ovo mama kući - rekla je Aneli.

- Jako lepo da ima takvu podršku, ali ostavila je pare kod mame da joj šalju poklone - rekao je Asmin.

- Aneli je i prošle godine za Osmi mart dobila više od svih, ima ljude koji je vole. Znam te ljude. Ovo je sve od ljudi koji je vole i podržavaju ma sa kim ona bila, uvek će ovako. Ovo je njena najteža godina, sa razlogom treba da dobije poklone. Mića tvrdi da je zaslužan za ovo nekako - rekao je Luka.

