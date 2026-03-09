AKTUELNO

OBRAZ MOG SINA JE ČIST! Mustafa u jeku Asminovog rata s Kačavendom zapalio mreže: Ponosan sam jer ne laže, DOSTOJANSTVEN JE

Belu kuću trese žestoki rat doskorašnjih prijatelja Milene Kačavende i Asmina Durdžića, a sada se u jeku njihovog sukoba oglasio njegov otac Mustafa.

Iako je od početka ove sezone "Elite" u više navrata javno kritikovao ponašanje svog sina, ipak je ponosan na njega.

Foto: pink.rs, facebook printscreen

- Ponosan sam na svog sina Asmina. Odrastao je u tihog, pristojnog momka koji je uvek gledao dobro u ljudima. Kad je napunio 18 godina, rekao mi je:“Tata, hvala ti. Od danas sam odgovoran za svoje postupke.” Taj trenutak nikad neću zaboraviti - počeo je priču Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas se nalazi u Eliti 9, gde se brani od lažnih optužbi. I brani se onako kako sam ga učio: istinom, argumentima i čistim obrazom. Ušao je među ljude koji su o njemu govorili laži bez osnova, bez argumenata i rekao: “Evo me. Govorili ste o meni bez mene sad pričajmo o meni sa mnom.” Demantuje ih sve, mirno i dostojanstveno. Ponosan sam jer ne laže, jer stoji iza svojih reči, jer zna reći “izvini” kad pogreši. Svaki dan pokazuje da je odrastao u poštenog, hrabrog i iskrenog čoveka. I zato sam ponosan, ne samo na ono što radi, nego na ono što jeste. Čovek - poručio je Mustafa.

