Bora Santana i Indi imali aferu?! Bivša devojka iznela sve u Eliti! (VIDEO)

Ovo će napraviti lom kako u Eliti, tako i van nje.

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su skandaloznu svađu u pušionici, a Bora je naveo da mu se zgadila jer joj je navodno video prljave gaće.

- Ovo je jadno, svi znaju da ja perem gaće i čarape odmah - navela je Anastasija.

- Nismo imali s*ks, imali smo dva puta ono i ja sam tebi dva puta ono - rekao je Bora.

Nakon ovoga Anastasija je rešila da raskrinka Boru i otkrije sve njene tajne.

- Je l' si pričao kako ti je Indi p*šila k*rac kako te je molila da imate s*sk sa još jednom ženskom, je l' si pričao kako si je k*rao - navela je Anastasija.

- Ne Indi, ide ti tužba za ovo - rekao je Bora.

- Hoćeš da pričam sve - rekla je Anastasija.

- Indi, samo priđi Bori, samo priđi Indi p*čko, samo dođi na žurku - vikao je Uroš.

- Indi ima da je uhvati da je išamara ovde - rekao je Bora.

