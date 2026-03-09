Hvalio si se kako si mi nabijao ruku... Anastasija van sebe zbog Borinih priča o njihovoj intimi: Umreću od blama, kako li se moji osećaju?! (VIDEO)

Nastavak skandalozne svađe.

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su svoju skandaloznu svađu u pušionici. Bora je istakao kakav s*ks su imali, a Anastasija je istakla da bi propala u zemlju od blama.

- Da si ti meni nabijao ruku u p*čku ti bi se hvalio po celom imanju. Ja ću se uvek braniti istinom, sram te bilo da ti mene tako ponižavaš. Ja ovo da doživim! Umreću od blama, ti nemaš pojma kako mi se osećaju moji

- Boro, sa Indi nema više ništa, nećeš više prići - vikao je Uroš.

Podsetimo, Anastasija je ispričala kako joj se Bora poverio da je imao odnose sa pevačicom Indirom Aradinović Indi, što je Santana oštro demantovao.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.