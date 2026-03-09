Hoće da je upropasti, muči je i iživljava se godinama! Milosava otkrila da Aleksandra i dalje ne može da viđa SVOJE DETE! (VIDEO)

I dalje su odnosi užasni.

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" gostovala je Milosava Pravilović, bivša učesnica "Elite 9".

Ona je odmah na početku emisije ispričala ko ju je najviše razočarao od bivših cimera.

- Sad bi bio haos, platili bi mi oni koji su zaslužili. Bora mi je prvi pao na pamet. Ako napravim neki korak, ja bih namlatila Boru, ili bi završio u jezeru, provocirao je iz čista mira. On mi se baš zamerio, to psovanje, ne samo meni, nego i ostalima. Ne znam šta bih uradila da mi neko opsuje oca. Rekla sam mu u oči, da on meni naređuje koga ću za vođu, ja bih njega namlatila 'ladno, ali velike su kazne - rekla je Milosava.

- Bila je drama sa Aleksandrom i Milovanom za ćerkicom, šta se tu dešava, kakva je situacija, bila su ročišta - pitali su voditelji.

- Njen bivši ide da je uništi, da je upropasti, samo sudovi, sad je tužio i Milovanovog oca, tuži za šta god mu padne na pamet. Aleksandra viđa dete, bude po tri sata. Mala hoće da živi sa majkom, ali on nju muči i iživljava se nad njom. Da li postoji Bog i pravda, da pomogne mojoj ćerki. Mala nam je rekla da bi volela da živi prekoputa nas da joj svaki dan kuvam supu. Dali su pet hiljada evra za sudove. Milovanova mala je kod njega i kod moje Aleksandre. Meni je žao moje ćerke, ona je toliko propatila, uzdam se u pravosuđe, oni su glavni, oni će to rešiti, non-stop je muči - rekla je Milosava.

