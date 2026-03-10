Bilo je baš lepo, ali pljuju me po Železniku! Suočavanje Milosave i Joce, evo da li su ZAJEDNO POSLE ELITE! (VIDEO)

Ovo je sve zanimalo.

Miroslava Pravilović gostovala je u emisiji "Pitam za druga", te je otkrila da se srela sa svojim prijateljem Jovanom Rajićem i to baš pred emisiju, jer ju je on dočekao.

Zatim su voditelji Panda i Joca novinar pozvali Rajića sa Milosavinog telefona, a on se odmah javio.

- Ostali smo u odličnim odnosima, fenomenalnim. Mislim da voli ona mene dosta, a i ja nju kao prijatelja - naveo je Joca.

- Čujemo se i dopisujemo. Prvi susret je bio prelep - rekla je Milosava.

- Jeste, bilo je baš lepo. Pričala mi ko me hvali, ko me pljuje u kući. To me interesovalo. Moj kraj me malo ocrnio, ne samo Cimi, pljuju me po Železniku, ali mi nismo bili zajedno, kao ovakav sam, onakav sam, starija je dosta od mene, šta će mi to. Ima i onih za, znam, ali šta je tu je - rekao je Joca.

