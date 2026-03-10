AKTUELNO

Sita Ahmić smeštala Milosavi svađu sa Mustafom Durdžićem? Bivša učesnica otkrila da će SVE PRIJAVITI NADLEŽNIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, e-stock/rajko Ristić ||

Milosavi je sve odmah bilo očigledno.

Milosava Pravilović u emisiji "Pitam za druga" otkrila je kako joj je Sita Ahmić smestila potencijalnu svađu sa ocem Asmina Durdžića, Mustafom, kao i sa njegovom armijom fanova.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otoren je profil na moje ime, moja slika kad sam ušla u Elitu i tamo piše: "Asmine g*bno, Asmine ovakav si, onakav si", čudi se ta Asminova grupa, Asminova banda. Kad ono piše Sita Ahmić, eto šta je radila. Otvorila ona, a moja slika u onoj crnoj haljini, povezala sam brojeve. Napravila profil i pisala to za Asmina. Njegov otac ili njegova banda pitali su moju Aleksandru šta to pišem ja, jer oni znaju da ja o Asminu nisam nikad loše rekla - rekla je Milosava i dodala:

- Nisam prijavljivala, ali imam brata koji radi taj posao - istakla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

