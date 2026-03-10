Žestok udarac za Janićijeviće! Sofija poslala jasnu poruku svojoj porodici, evo da li će se odvojiti od Terze! (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borsilavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao izostanak podrške Sofijinije porodice.

- Ja ne znam gde grešimo, očigledno jer je sa mnom u vezi i ljudi to ne podržavaju. Nije dobila ni buket cveća sad. Ja kad sam napravio anjveće s*anje, imao sam gala rođendan. Ona je njihovo dete i ne radi ništa loše. Znam koliko joj to teško pada... Ja sam joj rekao da ima odrešene ruke, neću da ona ide protiv svoje porodice. Ja nisam probisvet, to što sam imao loš postupak, ne znam ko ga nije imao. Ja sam uz nju i neću joj leđa nikad okrenuti. Ne moraju ni za Uskrs da joj pošalju ništa - rekao je Terza.

- Zahvaliću mojoj porodici što su mi ukazali poštovanje. Hvala im puno! Ja sam uvek bila tu za njih. Prošle godine sam imala najgori postupak pa su opet bili uz mene. Nije mi jasno da mi ništa ne pošalju, šta god da sam uradila stajali si uz mene. Ovo mi je znak da nisu za vezu u kojoj sam. Meni ništa ne znači, on mi je podrška i jako mi znači ovde. Treba da stanu uz mene. Ja se neću od njega skloniti pa taman mi ništa ne poslali. Ako misle da će ovim činom da me udalje neće. Ove godine neću dozvoliti nikome da nam stane na put. Nemaju pravo da nam oduzimaju sreću! - rekla je Sofija.

- Oni moraju da budu ponosni što ona ima momka kao što je Terza. On nju ne bruka, poštuje je kao ženu i devojku - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić