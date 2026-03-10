Karambol u Beloj kući: Bora pukao kao zvono i krenuo na Asmina! Psuje mu sve mrtvo i živo, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)

Haos u Eliti!
Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anastasiju Brčić zbog priče koju je danas pokrenula o Bori Santani i pevačici Indi Aradinović, a kako ona kaže bili su intimni.
- On je rekao da je on dok sam ja spavala dirao mene, a onda je rekao da se šalio. On je meni pričao da je bio u aferi sa Indi, da je saznala sa kim se Milica viđa i da su pričali neke s*ksualne fantazije - govorila je Anastasija.
- Pričala je i ona meni da je bacala bombe i prenosila drogu - dodao je Bora.
- Nemam veze sa drogom. Čovek je bolestan. Otkako su ga moji roditelji prijavili ja sam mu rekla da se skloni od mene - rekla je ona.
Emisiju je prekinio Borin haos sa Asminom Durdžićem.
- J*bem ti mamu iz Cazina, dođi da te nabodem. Mamu ću da te j*bem i tatu ćelavog - govorio je Bora.
- P*ćko raspala, ko je mene branio? - pitala je Anastasija.
- Ja tebi j*bem sve mrtvo i živo - urlao je Santana.
Autor: A. Nikolić