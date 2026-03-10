Opstajete zbog žestokog s*ksa: Cimeri nikad složeniji, shvatili da Luku i Anitu ne čeka svetla budućnost! (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi dao svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Kad Aneli govori on ima potrebu da priča glasnije i da se unosi. On pokušava da pobene iz ovog odnosa, ali ja sam mu rekao bežanja nema. Može jedino izaćiu ako se Anita zaljubi u nekoga. Sve naredno će mu biti teže i teže. Kad bude želkeo da se postavi kao muškarac neće mu proći. Ako bude bio čvrst ona će ići na kartu ucene i sažaljenja. Kad je izabrao da mu veza od dva meseca bude važnija od budućnosti izgubio je svaki kredibilitet - rekao je Anđelo.

- Luka je ismevao Anitu jer se non stop sprdao sa Aneli. Ovo je rezultat odnosa kad neko uđe u vezu iz interesa. U tom trenutku je Aneli njega prevarila, bila je sa Asminom u hotelu i onda se on smuvao sa Anitom. On je prevaren jadan muškarac kog si ti izgirala i ostavila, a Anita je pobedinca koja će njega da vrati na pravi put

- Sećate se kad su meni i Luki stigli poklobni kad je rekla: "Šta ćemo tek dobijati" - rekao je Aneli.

- Tako je, imaju više ciljeve. Njima je veza samo s*ks. Anita je ljubomorna na Aneli. Oni posle svađe imaju žestok seks, što značoi da opastajete zbog toga. Posle će da se posvađaju, ima da se ukrve. Njima je zbog Osmog marta bilo onoliko krivo. On kaže da: "Ajde da se iskecamo prekoputa Anelinog kreveta" - rekao je Dačo.

- Degradira te, a tebi je smešno - rekao je Uroš.

- Ovo u odnosu na šesticu pršti! - rekla je Anita.

