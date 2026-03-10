Bilo je veoma burno.

Tokom prethodne noći u Beloj kući održana je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem". Ovom prilikom pokrenute su mnoge teme koje interesuju publiku, a učesnici su morali iskreno da odgovaraju na pitanja voditelja, koji prethodne noći nije bio nimalo blag.

Šleper poklona za Aneli zavio pojedince u crno

Učesnici su odmah na početku večeri komentarisali poklone koji su danas stizali za dame u Beloj kući, kao i to što je Aneli Ahmić dobila daleko najviše poklona.

- Današnji pokloni su odraz toga koliko je ponižavaju i vređaju. Njima nije bilo dobro, danas je čak rečeno i da je sama kupovala poklone. Ja stojim iza Aneli, ne branim je kad nije u pravu. Danas je narod pokazao ko su loši ljudi i ko će da rikne - rekao je Lepi Mića.

- Ja sam više puta govorio da ove godine ne bio u Anelinoj i Asminovoj koži, ali ona je žensko. Ona ne zna da li da stane na nećakovu stranu, a ako ne bude na njegovoj strani ide protiv porodice. Tu je Asmin sa kojim treba da spusti loptu, Janjuš, ja, ukućani koji je ne vole. Ona ima ovde najtežu situaciju. Ja ne znam ni kako mogu da spavaju više jer rešavaju životne priče koje će da ih obeleže do kraja života. Ja nisam bio sujetan, ja znam šta god ona da uradi da će da dobije. Poznavajući Aneli kad god dobije vetar u leđa napravi loš potez. Ona da je bila dobra na početku dobila bi isto, da napravi loše dobiće isto i šta god da uradi podržavaće je - govorio je Luka.

- Sanja adminka je napisala stori da ti znaš kakva su armija - dodao je voditelj.

- Ona ima te ljude koji su uz nju i svi se drže zajedno. Ja sam rekao da znam da Aneli može da dobije garderobu, ketering koji je tu za nju, ali sigurno nije ostavila pare da joj šalju ovakve stvari jer bi uvek stizalo nešto novo. Znam da Aneli ne odvaja novac za to, ne znam za Situ - govorio je Luka.

- U nedelju su svi gledali kome će da daju prvo, a danas su gledali kome će najviše da daju. Luka je gledao i posle je komentarisao, pa se videla patnja prema Aneli. Upečatljiv mi je bio i Asmin. Rekao je da ona sama sebi šalje, ali ona je majka tvog deteta, pokazao si sujetu i kompleks. Mislim da si to sve uradio da bi se Maji ponovo dodvorio. Između tebe i Aneli postoji taj takmičarski duh. Ja verujem da je to igračka koju Nora voli. To je sujeta i nelka vrsta kompleksa. Pre desam dana je rekao da više neće vređati Aneli i da se neće takmičiti sa njom... Na svaki način pokušava da se dodvori Maji - rekao je Bebica.

- Što nije reagovao tako na Filipove i njene poklone? Nena je imala ženu koja je pratila sve, pa smo shvatili da Sita sve kupuje. Nisam rekao da je ona sama sve kupila, ali pola jeste. Svaki dan pokazuju da je mržanja prema meni jača nego ljubav prema Nori. To nije podrška, to su fanatici! Nora nije ovde, Nora je kod kuće. Što nisu napravili sliku Nore, a ne Stič. Ona je sama sebi napravila težak boravak u rijalitiju - rekao je Asmin.

- Ja bih voleo da je ona davala pare za poklone jer bih imao argumente da svima začepim usta - rekao je Luka.

- Ona je sama rekla da je sebi kupovala poklone. Gde je podrška na anketama? Ja sam rekao juče Darku kako ću ja da budem pobednik, ne zanima me da li sam peti ili sedmi. Šta mi znači da budem prvi i opet ne vidim Noru - rekao je Asmin.

- Verujem da je kamera zumirala Anitinu facu i da ljudi mogu da prepoznaju... Ona je očekivala mnogo više jer je nekad za osmi mart bila najsrećnija. Mislim da Asminu nije bio potreban komentar za Aneli. Ja mislim da bilo ko ko želi Aneli loše ne želi Asminu dobro. Aneli treba da izaže zdrave grale, treba i njemu u što boljoj verziji je će do kraja života da bude vezan za nju - govorio je Anđelo.

- Ja sam mislila da će Luka da kaže da ga ne zanima. a delovalo je da priča bez zadrške i da to stvarno misli. Luka je pokazao da ono kad je branio na početku da je to radio jer voli Aneli. Luka je sam sebe demantovao za ostale stvari, kad su u pitanju Asmin i Aneli i da je pravio spisak šta je prevara, a onda je rekao da Aneli zaslužuje da joj je teško. Konkurencija između Maje i Aneli, pokazuju pravi odnos i da su večite rivalke u poklonima, momcima i oblačenju - dodala je Matora.

- Ja bas volim kad Aneli stigne ovoliko poklona - rekao je Viktor.

- Tebi je više stalo do Aneli nego do tvoje devojke kad si ti reagovao na Asmina - dodao je Ivan.

- Ja sam samo hteo da kažem da je Luka bio realan i da je iskreno komentarisao - poručio je Viktor.

Bora i Uroš u novom klinču Tokom reklama Uroš Stanić napao je Boru Santanu i govorio mu kako mu neće biti dozvoljeno da ima komunikaciju sa Indi Aradinović jer njemu to smeta. Bora je pukao zbog provokacija, pa je Staniću krenuo da lomi stvari, a obezbeđenje je odmah reagovalo i sprečilo sukob.

Za Sofiju nijedan osmomartovski poklon

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borsilavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao izostanak podrške Sofijinije porodice.

- Ja ne znam gde grešimo, očigledno jer je sa mnom u vezi i ljudi to ne podržavaju. Nije dobila ni buket cveća sad. Ja kad sam napravio najveće s*anje, imao sam gala rođendan. Ona je njihovo dete i ne radi ništa loše. Znam koliko joj to teško pada... Ja sam joj rekao da ima odrešene ruke, neću da ona ide protiv svoje porodice. Ja nisam probisvet, to što sam imao loš postupak, ne znam ko ga nije imao. Ja sam uz nju i neću joj leđa nikad okrenuti. Ne moraju ni za Uskrs da joj pošalju ništa - rekao je Terza.

- Zahvaliću mojoj porodici što su mi ukazali poštovanje. Hvala im puno! Ja sam uvek bila tu za njih. Prošle godine sam imala najgori postupak pa su opet bili uz mene. Nije mi jasno da mi ništa ne pošalju, šta god da sam uradila stajali si uz mene. Ovo mi je znak da nisu za vezu u kojoj sam. Meni ništa ne znači, on mi je podrška i jako mi znači ovde. Treba da stanu uz mene. Ja se neću od njega skloniti, pa taman mi ništa ne poslali. Ako misle da će ovim činom da me udalje neće. Ove godine neću dozvoliti nikome da nam stane na put. Nemaju pravo da nam oduzimaju sreću! - rekla je Sofija.

- Oni moraju da budu ponosni što ona ima momka kao što je Terza. On nju ne bruka, poštuje je kao ženu i devojku - rekao je Asmin.

Anastasija i Uroš zakuvali, Bori prekipelo, nasrnuo i na Asmina

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anastasiju Brčić zbog priče koju je danas pokrenula o Bori Santani i pevačici Indi Aradinović, a kako ona kaže bili su intimni.

- On je rekao da je on dok sam ja spavala dirao mene, a onda je rekao da se šalio. On je meni pričao da je bio u aferi sa Indi, da je saznala sa kim se Milica viđa i da su pričali neke s*ksualne fantazije - govorila je Anastasija.

- Pričala je i ona meni da je bacala bombe i prenosila drogu - dodao je Bora.

- Nemam veze sa drogom. Čovek je bolestan. Otkako su ga moji roditelji prijavili ja sam mu rekla da se skloni od mene - rekla je ona.

Emisiju je prekinio Borin haos sa Asminom Durdžićem.

- J*bem ti mamu iz Cazina, dođi da te nabodem. Mamu ću da te j*bem i tatu ćelavog - govorio je Bora.

- P*ćko raspala, ko je mene branio? - pitala je Anastasija.

- Ja tebi j*bem sve mrtvo i živo - urlao je Santana.

Uroš Stanić nastavio je da provocira Boru Santanu, te mu je zabranio komunikaciju sa pevačicom Indi zbog čega je Bora doživeo pomračenje.

- Hoćeš da ljubiš i j*beš, a nećeš da odgovaraš. Što ti se dizao k*rac na mene? Rekao sam ti da Indi ne postoji i da ćeš je blokirati. Samo ja i muškarci! - rekao je Uroš.

Bora je ubrzo odleteo do spavaće sobe, te je bacio Uroševu šminku kroz prozor.

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavdendu kako bi sa njom porazgovarao o njenom sukobu sa Asminom.

- Da je to rekao bilo ko ne bi me izbacilo iz koloseka, ali je u pitanju on. Pobrkao je sve lončiće. Sad čujemo i da je mogao da bude sa mnom, ali ja sam sve to dematnovala. Zbog mojih sinova će da ga k*ra ko stigne. Napolju će da bude haos! Nemajka, pedofil... On je rekao da je kupio sve informacije o meni. Povređena sam kao žena! Šta da kaže za ovog debila?! Čula sam se sa njim telefonom, on je hteo da odustane od ulaska, plašio se. Ova p*ka raspala je sve nas iskoristila. Ja sam se distancirala kad sam videla koji on uticaj vrši. Jedva čekam da vidim 15 snimaka, to ne postoji! On je taj koji je nama sve prosledio o Aneli i Siti. On se ono veče kleo u dete da je sve istina. On će meni da sam ja prodavala diplome, a ja imala akademije. Sve ćče morati da dokazuje što priča. Mene niko nikad nije izbacio iz koloseka kao on. Gde su moji snimci i dokazi o uplatama? On je pobrkao sve! Aneli je sve u oravu, jeste rijaltii fan! Moja deca nisu učesnici, a tvoja ćerka jeste tema! Ponaša se ovde kao kauboj. Sve je izlupetao i uvezao. Ko je tačno krenuo na njega? On je sve smislio i planski uradio. Ja sam rođena i živim u gradu ovom, jedva čekam da izađe sve. Dođosmo do toga da je zavalio Staniju. J*bao je majku i ućutkivao Hanu i Neria kad je trebalo, Aneli je navlačio. Da li je iko ikad rekao nekome nešto kao on meni. Šta bi bilo da je pojedinima rečeno!? - pričala je Kačavenda.

- Nisi dobila poklone jer te se stide. Tebe se sin stidi, drugi sin, bivši muž, mislim da se i Marko Đedović stidi - rekao je Asmin.

- P*ko jedna koja živi na lizinge i kredite - rekla je Milena.

- Ugasio sam te. Ja da želim odveo bih te na kapiju - rekao je Asmin.

- Treba da te kamenuju kad izađeš na ovu rampu! Moj muž je gospodin kriminalac i ovakvim šljamom se ne bavi - rekla je Milena.

- Ja nikad nisam čuo da mama sinu pokazuje k*tu od j*bača! Je l' tvoj sin d*ka na njegovu k*tu, ne kapiram? - vikao je Asmin.

- Neću da gazim Kačavendu, već sam je uništio dva puta. Prvi put je dobila menstruaciju, drugi put je plakala. Ona je izdala svakoga, ovo njena nemoć - govorio je Asmin.

- Gde ti je Nena opozicija sa 15 snimaka? Daj p*čko dokaz da sam prodavala lažne diplome, s*so jedna raspala - urlala je Milena.

- Da li si završila? Ovako se ponaša majka dva sina - dodao je on.

- Da li k*raš svoju ćerku? Ne možeš jer je ne viđaš i sva sreća da je kod majke. Veće g*vno u životu nisam videla za treću sezonu rijalitija. Ti nisi otac jer ne viđaš dete, samo na snimcima i slikama. Ovo ti ide u prilog za sud kako vređaš žene i s*reš po tužoj deci - dodala je Milena.

- Stojmim iza svega, a za "incest majka" sam rekao jer je rekla da je slala sinu k*tu od Anđela. Ona je izdala sve, a kad je došao Karić govori kako ništa nije kriva. Nas 15 ovde ne valja, a samo ona valja. Neću na tvoj nivo da se spuštam. Ti si izdala i Marka Đedovića jer si mislila da te on radi kad si se dopisivala i da ti je slao k*tu - govorio je Asmin.

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošvević razgovarao je sa takmičarima o sukobu Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Kad su ušli svi su imali isti cilj - Aneli, a sad kad puca drugarstvo ona gleda kako se njeni nepijatelji jednu među sobom. Ovo je čist interes i jedna velika greška. Ušla je i nije htle da prži ruku ljudima koje na poznaje, a išla je na kafe napolju. Njihovo drugarstvo je jedan veliki blam! Nemojte da vas začudi da oni ponovo budu dobri - rekla je Matora.

- Meni su svi govorili samo ne Kačavenda, da se sa njom ne družim - rekao je Asmin.

- Neću da ih komentarišem, hoću da ih gledam. Kovali su zajedno planove, pa su se svi raspali. Dača je zaljubljen u Asmina, smeška mu se, to vidim odavde. Ona i ja nikad nećemo biti dobre. Monstruozni su, a jedini cilj sam im bila ja da me zgaze. Meni je najviše kriv on. Mogao je biti mnogo lukaviji i držati ih još da lažu za njega. Ja jesam bila zaštićeni svedok, ali me nisu hapsili u stanu. To je moja prošlost i moja karma, ja nisam svetica. Oni nek se valjaju u svom blatu, a ja ću da gledam - rekla je Aneli.

- Jako je nemoćna i blaga. Njena reakcija je bila toliko blaga i bogougodna. Asmin je razvalio sa ti. Prvo je bilo da je imala odliv vene, pa na lekovima, a sad je on neko ko sve laže. Kako je sad NN otac,a do juče je bilo da mu brane? - pitao je Anđelo.

- Tvoju porodicu sam vređala onda kad je Aneli govorila da će da mi j*be sina - rekla je Milena.

- Ti si go k*rac i od šminkerke i svega. To nije tvoj muž, nego bivši muž! Ko da te brani kad pretiš nekome i vređaš tuđu decu?! Lukava si. Pozivaš se na milionske kazne kako neko ne bi objavio nešto, Ovde ima 15 osoba sa kojim je bila najgora, pa najgora. Razmišljaj da li je blam sve ljude napolju, počevši od tvog bivšeg muža što se teturaš ovuda. Štitio te i kad sam ja pričao da si ti htela nkee stvari, ništa nije dodao. Je l' te nije sramota da sad čuješ ovo? Gde ti je sad drug iz Beča? - rekao je Anđelo.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Anđelo Ranković je žestoko odbrusio Mileni Kačavendi koja je koristila reči Anite Stanojlović u ratu protiv njega.

- Ista ta Anita pati za mnom dve godine - rekao je Anđelo.

- Ne pati, ovo je prozivka za mene - odbrusio je Luka.

- Treba da vidiš sa svojom drugaricom jer zaboravljaš da je to moja bivša devojka - pričao je Anđelo.

- Moja je sadašnja - rekao je Luka.

- Kačavendu sam prvi put video da se pogubila kad je bila Ana Ćurčić i drugi put u sredu kad je Asmin pričao. On je više puta pomenuo da je osvetu spremao i da nikome ništa zaboravio nije. Meni je neverovatno da on to toliko tvrdi, da priča da postoji broj telefona, rekao je da će reći kome da se obrati i sve da se kaže. Kačavenda je ovde u letvrtak izgledala pogubljeno kao da je sve istina, a ona je prebacila na visokotehnološki kriminal. Ovo je treći satanak kako ništa nisi rekla- Ti koristiš Aneli za odabranu, napadaš Anđela, a Asminu opet ništa nisi rekla - komentarisao je Bebica.

Asmin drži Daču u šaci? Tokom "Pretresa" Dačo je pokušao da odbrani Kačavendu od Asmina: "Meni je u kući najbitnija Milena i nju najviše volim. Ja se sa Asminom nisam čuo napolju, bilo mi je dovoljno da dokaže ovde neke stvari. Dokazao je da si pričala da su Mevlida i Mustafa bili dobri baba i deda i da je on bio dobar. Asmin je gori jer je muško, a ona je napravila grešku kao svake godine što pravi. Ona je bila sa njim i on sa njom jer su imali jednog zajedničkog neprijatelja. Oni su imali zajednički interes, a Aneli je sad deset koraka ispred vas. Ja mislim da si ti izmislio za Milenu sve ovo". Međutim, Asmin mu se žestoko suprotstavio spomenuvši njegovog oca, te je Dača prestao da priča: Hoćeš da kažem sad malo za tvog tatu pa da vidimo malo?

Anita i Luka na ispitu ljubavi

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a Luka Vujović svim silama je dokazivao da mu više nije stalo do Aneli Ahmić već isključivo samo do Anite Stanojlović.

- Ja sam u petak pukao od smeha i imali su pravo da komentarišu, odbio sam i zadatak. Ona je govorila da je naša pesma "Lopov", pa onda i onda gde sam držao sliku u izolaciji.Tema pesme je gotova, sve sam joj objasnio. Ništa nisam radio s namerom da bih izazvao haos. Ja sam se ogrešio puno puta prema Aniti jer moj snev izaziva bes u njoj - rekao je Luka.

- Što si dao Jakšićki da ti čuva poklone i praznu flašu? - upitao je voditelj.

- Ja tad nisam bio sa Anitiom. Hteo sam da iskoristim za nominacije. Moramo da popravimo naš odnos. - rekao je on.

- Deluje mi kao nekad da me namerno živcira. Ne mogu više da se palim na ove ljude. Ja poludim, sve mi se skupi. Neću više da odgovaram Aneli i Anđelu. Sad sam tog stava, ne znam da li ću izdržati. On ako ispoštuje nema moje gisterije - govorila je Anita.

- Ona ne može da mu veruje i neće nikada. Ona se sinoć drala i spominjala moje ime: "Neću da je gledaš". Ova veza je propast teška. Ja nikad nisam ipla tako za Lukom, mi kad se posvađamo za tri dana pričamo - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi dao svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Kad Aneli govori on ima potrebu da priča glasnije i da se unosi. On pokušava da pobene iz ovog odnosa, ali ja sam mu rekao bežanja nema. Može jedino izaćiu ako se Anita zaljubi u nekoga. Sve naredno će mu biti teže i teže. Kad bude želkeo da se postavi kao muškarac neće mu proći. Ako bude bio čvrst ona će ići na kartu ucene i sažaljenja. Kad je izabrao da mu veza od dva meseca bude važnija od budućnosti izgubio je svaki kredibilitet - rekao je Anđelo.

- Tako je, imaju više ciljeve. Njima je veza samo s*ks. Anita je ljubomorna na Aneli. Oni posle svađe imaju žestok seks, što značoi da opastajete zbog toga. Posle će da se posvađaju, ima da se ukrve. Njima je zbog Osmog marta bilo onoliko krivo. On kaže da: "Ajde da se iskecamo prekoputa Anelinog kreveta" - rekao je Dačo.

Luka nosi papuče, dok ga zovu 'papučom' Nakon emisije Luka Vujvoić prebacivao je Aniti Stanojlović što ga svi prozivaju da je najveća papuča, a sve to se dešavalo dok je na nogama nosio njene plišane papuče: Zovu me papuča, a pogledaj šta mi daješ da nosim i stvarno me praviš debilom - govorio je Luka.

