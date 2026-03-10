AKTUELNO

Domaći

Asminova armija potkopava spolja, Durdžić iznutra! Krenuli u TOTALNO UNIŠTENJE Kačavende, evo šta su otkrili o njenoj akademiji!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, tv pink printscreen, instagram.com ||

Da li je moguće?

Tokom prethodne noći došlo je do novog verbalnog okršaja između Milene Kačavende i Asmina Durdžića. Milena se naročito uvredila oko toga što je Asmin rekao kako je prodavala diplome, te da u Americi svako može otvoriti akademiju i to preko interneta.

Foto: TV Pink Printscreen

S druge strane, Milena se pravdala da za sve svoje tvrdnje ima dokaze, a spolja je Asminova armija fanova počela da deluje u njegovu korist.

Foto: TV Pink Printscreen

Osim što su napravili Kačavendinu karikaturu koja radi na gradilištu, odnosno postala je "bauštelac", oni su otkrili i da akademija o kojoj Milena priča ne može da se pronađe na Guglu.

Njihovu skandaloznu raspravu od prethodne noći možete pogledati u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gori od LJUBOMORE JER NIJE VEZAN LISICAMA! Učesnici provalili Asmina, gori od muke jer nije u nedeljnom zadatku! (VIDEO)

Zadruga

JA SAM VIDELA DA TI SE SVIĐA ANĐELO! Anita uvalila Teodori VRUĆ KROMPIR, ona nije znala šta će! (VIDEO)

Zadruga

Rekla si mi da želiš ODNOSE SA MNOM! Asmin tvrdi da ga je Vanja Prodanović PITALA ZA S*KS, ona mu odbrusila! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Baja poslao poklone za Apolona i Veneru: Aneli i Anđelo dobili podršku od Lukinog oca?! (VIDEO)

Zadruga

ZALJUBILA SI SE U ASMINA! Aneli ubeđena da je i ova učesnica LUDA ZA ALIBABOM, pravi od svog bivšeg NAJVEĆEG ZAVODNIKA! (VIDEO)

Lifestyle

KOMPLIMENTI I AFIRMACIJE: Šta se dešava kada njen jezik ljubavi zahteva pohvale, a on nije takav tip