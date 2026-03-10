Asminova armija potkopava spolja, Durdžić iznutra! Krenuli u TOTALNO UNIŠTENJE Kačavende, evo šta su otkrili o njenoj akademiji!

Da li je moguće?

Tokom prethodne noći došlo je do novog verbalnog okršaja između Milene Kačavende i Asmina Durdžića. Milena se naročito uvredila oko toga što je Asmin rekao kako je prodavala diplome, te da u Americi svako može otvoriti akademiju i to preko interneta.

S druge strane, Milena se pravdala da za sve svoje tvrdnje ima dokaze, a spolja je Asminova armija fanova počela da deluje u njegovu korist.

Osim što su napravili Kačavendinu karikaturu koja radi na gradilištu, odnosno postala je "bauštelac", oni su otkrili i da akademija o kojoj Milena priča ne može da se pronađe na Guglu.

Njihovu skandaloznu raspravu od prethodne noći možete pogledati u nastavku.

Autor: R.L.