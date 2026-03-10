AKTUELNO

Domaći

Anastasija ništa nije slagala! Učesnici potvrdili da se Bora i njima HVALIO DA JE BIO INTIMAN sa Indi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Santana na sve usta razglasio da je imao nešto sa pevačicom.

Asmin Durdžić je ovog jutra pričao sa Jovanom Tomić Matorom o Bori Santani, te su se oboje složili da Anastasija Brčić nije izmislila priču o intimnim odnosima Bore i Indi Aradinović. Podsetimo, sinoć je Anastasija ispričala kako joj se Bora hvalio da je bio intiman sa pevačicom, a on je to demantovao, te je istakao da je Anastasija sve izmislila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nešto on ima, treba da se leči, nije to od Milice Kemez, to je od ranije - rekla je Matora.

- To što je ova mala (Anastasija) rekla za Indi, sve to je i meni pričao - rekao je Asmin.

- Pa i meni - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rasulo: Uroš napao Boru zbog Indi, obezbeđenje ima pune ruke posla! (VIDEO)

Domaći

Moje najveće razočaranje je Bora: Mustafa Durdžić šokiran Santaninom nominacijom, udario na njega jer je glumio da je Asminov prijatelj

Domaći

Hoće da ponovo budu zajedno: Zoran Marjanović juri Indi da se pomire, ona neće ni da čuje

Domaći

Polomiću ih kao p**ke! Indi van sebe zbog glasina da je bila sa Borom Santanom: Tužiću tu njegovu malu, ali i njega, PROLUPAO JE SKROZ!

Domaći

ŠOUMEN SE VRAĆA NA VELIKA VRATA! Bora Santana ulazi u Elitu 9, misli da će iz rijalitija izaći PROSVETLJEN (VIDEO)

Domaći

Da li je Maja bila sa Desingericom? Ponovo ga vinula u nebesa, pa dala šok odgovor! (VIDEO)