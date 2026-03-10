Anastasija ništa nije slagala! Učesnici potvrdili da se Bora i njima HVALIO DA JE BIO INTIMAN sa Indi! (VIDEO)

Santana na sve usta razglasio da je imao nešto sa pevačicom.

Asmin Durdžić je ovog jutra pričao sa Jovanom Tomić Matorom o Bori Santani, te su se oboje složili da Anastasija Brčić nije izmislila priču o intimnim odnosima Bore i Indi Aradinović. Podsetimo, sinoć je Anastasija ispričala kako joj se Bora hvalio da je bio intiman sa pevačicom, a on je to demantovao, te je istakao da je Anastasija sve izmislila.

- Nešto on ima, treba da se leči, nije to od Milice Kemez, to je od ranije - rekla je Matora.

- To što je ova mala (Anastasija) rekla za Indi, sve to je i meni pričao - rekao je Asmin.

- Pa i meni - rekla je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.