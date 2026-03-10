Nova, stara Aneli! Ahmićka rešila da se dohvati kecelje i kutlače, počinje da kuva! Evo koji ručak sprema sutra! (VIDEO)

Ovo će sigurno dobro zamirisati.

Aneli Ahmić došla je danas do robota Toše, te mu se pohvalila da je rešila da napravi veliki iskorak u svom životu, promeni navike i da se posveti kuvanju.

- Čekam Cimija da mi kupi, promenila sam spisak, i počinjem svaki dan da kuvam. Čekam tiganj da mi pošalju. A sutra ću kuvati kupus, sutra ću kuvati prvi ručak, sladak kupus na crveno, sa junetinom. Kupila sam povrće, meso. Kuvaću svaki dan, baš mi se jede kuvano, a kupus mi se jede zadnjih petnaest dana. Sutra kuvam, ostaviću ti da probaš - navela je Ahmićka.

- Postaješ domaćica - rekao je Toša.

- Bila sam ja domaćica, da vidite da znam ja i da kuvam i da sve, neka nova ja - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.