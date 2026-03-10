Držiš lavore dok spavaš, prokišnjava ti stan! Aneli raspalila žestoko po Ivanu, on joj odbrusio: Nora ti se kupala u hladnoći! (VIDEO)

Kad bivši prijatelji zarate...

Aneli Ahmić naglas je razmišljala i pričala kako joj je neverovatno što su se Ivan i Dača bunili jer je ušla u Odabrane da kuva.

- Zamislite mržnje, i Ivan i Dača trče Toši da se žali - rekla je Aneli.

- Bolje se uhvati metle, p*zda ti materina. Misli šta ćeš napolju sa sestrom, ćekkom, majkom - rekao je Ivan.

- Nemam ja šta misliti šta ću sa njima, oni su tamo gde treba da budu. Ti se brini za tvoj stan da ti ne pada kiša, da ne moraš da držiš lovere dok spavaš - navela je ona.

- Je l' imaš ti struju u sobi, je l' imaš bojler? Aki rekao da se Nora kupala u hladnoći - istakao je Marinković.

- Moja Nora ima sve, mojoj devojčici ništa ne fali - rekla je Aneli.

Autor: R.L.