Taman sam mu razbucao Anastasiju, ono Indi... Uroš nastavlja da razrađuje taktiku osvajanja Bore: Kad mu vidim oči, ja odlepim! (VIDEO)

Mnogo je ljubomoran.

Uroš Stanić pričao je Sandri Todić danas da ne može da shvati šta mu se svidelo na Bori Santani.

- Ne znam šta mi se svidelo na njemu, oči, kad mu vidim oči ja odlepim. Psuje, agresivan, sve što ja ne volim. Ima neke zavodničke oči, kad ga vidim ja se istopim, faca ona blentava. Počeću da mislim da mi je bacio neku magiju - pričao je Uroš.

- Harizma - rekla je Todićka.

- Nešto ima u sebi, ko zna kako se ljubi, nikad se nismo na žvaku poljubili, sigurno se top ljubi. Sve devojke sam eliminisao od njega - rekao je Uroš.

- Ja bih sa tobom delila dečka, ti si mi dobar drug - navela je Sandra.

- Taman mu razbucao Anastasiju, ono Indi - rekao je Uroš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.