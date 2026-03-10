Indi i ja smo bili u vezi dva meseca: Šok priznanje Bore Santane, potvrdio da je bio s pevačicom (VIDEO)

Skandal!

Naredno pitanje na Igri istine postavila je Maja Marinković Bori Santani.

- Koja je ključna stvar koja je tebe udaljila iz odnosa sa Anastasijom i da li imaš nešto da kažeš na konto svega što je izrečeno - pitala je Maja.

- Krenuću od početka ovako...Što se Anastasije tiče, dva-tri dana sam razmišljao, što bih ja bio sa njom?! to je moj blam da pričam o tome, nije mi se svidelo što je bila aljkava, njoj su tada gaćice bile prljave - rekao je Bora.

- Kako te nije sramota i blam da pričaš to, terala sam te svaki dan da se tuširaš, da ideš da pereš zube, Uroš Stanić je bio svedok toga, sram te bilo, ološu jedan - rekla je Anastasija.

- Kupila mi je taj bademantil drugarica Indi, a vi ga nosite...Ona je mene vređala prva iz čista mira, zašto sam ovo rekao?! Drk*la mi je ku*ac...E ovako, Indi i ja smo se družili, Milica nam je napisala duet, mi smo snimali duet. Indi je mene tešila, a i Milicu, nikome ništa jasno nije bilo. Milica je nestala, nikome se nije javljala, mi smo uradili demo snimak u Novom sadu. Nastavili smo da se družimo, ona je više bila na njenoj, nego na mojoj strani. Tamo negde u maju ili junnu, ja sam se zaljubio u nju, ona u mene i mi smo bili u vezi. Indi i ja smo bili u vezi dva meseca. Zdrav život je vodila, kada je čula da ja ulazim, smorila se. Istina je da je provalila da sam bio sa još nekom devojkom, tu smo se razišli. Nikada me nije uvredila...Svingeraj je nešto drugo, to je kao muž i žena, pa drugi par. Ja volim da imam odnose sa više žena, više žena i ja, to volim, to je istina - rekao je Santana.

- Kunem se u sve što imam na svetu da je to istina - urlala je Anastasija.

- Nikada to nisam imao sa Indi...S njom sam u normalnim odnosima, nismo u vezi, devojka se druži sa dosta mojih prijatelja. Napravila je devojci mnogo problema, i treba da je tuži - rekao je Bora.

- Koji si ti lažov, pričao si mi da ste imali takav se*s kao da je ona najveća dr*ljetina - rekla je Anastasija.

- Seki je sedeo stalno sa mnom i sa Indi, tu je bio Emir Habibović, Kinez, ona je isto rekla, nikada u životu nisam hteo da je oblatim, imali smo odnos kao prijatelji. Ja je nikada nisam oblatio, kunem vam se...Ja sam naveo da šta god da mi se desi kućama, naveo sam da ćete vi biti odgovorni za to - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić