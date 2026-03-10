Obezbeđenje preplavilo kuću: Bora ponovo pecnuo Asmina, Durždić skočio: Molim te kao čoveka... (VIDEO)

Drama za dramom!

Bora Santana počeo je da provocira i Asmina, pa je tako Asmin skočio na noge.

- Ja ti neću oprostiti ovo što si rekao - rekao je Durdžić.

- Mislim da sam jači od tebe fizički, ne moraš da mi oprostiš - rekao je Bora.

- Ti si malo pre prvi prišao njemu da se spusti lopta - dobacila je Matora.

- Ja sam tebi pomagao, molim te kao čoveka, nemoj da me uzimaš u usta - rekao je Asmin.

- Druže, ja sam ti prošli put naveo 15 ljudi koje si izvređao bez razloga, pa ti i dalje nastavljaš - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić