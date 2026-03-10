Mustafa Durdžić se oglasio posle skandalozne svađe Asmina i Bore Santane: Za sina ima jasnu poruku

Prošle noći, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem", došlo je do žestokog sukoba između Asmina Durdžića i Bore Santane, nakon čega se na Fejsbuku oglasio Durdžićev otac Mustafa.

Tokom Borine svađe sa bivšom devojkom Anastasijom Brčić, Asmin je sugerisao cimeru da povede računa o ponašanju, te da ne lomi stvari po kući i ne baca tuđe stvari. Santana je odmah skočio, obezbeđenje ih je razdvojilo, a pale su užasne psovke, uvrede i provokacije, zbog čega su na ratnoj nozi.

Do njihovog suočavanja je došlo i danas, po Borinom povratku u Belu kuću, a Asmin mu je poručio da mu se više nikada ne obraća, te da ga zaobilazi u širokom luku.

Sve je pomno ispratio Asminov otac Mustafa, posle svega što se dogodilo za sina ima samo jednu poruku.

- Asmine, sine, prihvati od Bore izvinjenje. Do mame i tate ništa nije došlo. Oprosti da ti bude oprošteno - miroljubivo je poručio stariji Durdžić.

Autor: D. T.