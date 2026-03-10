AKTUELNO

Domaći

Mustafa Durdžić se oglasio posle skandalozne svađe Asmina i Bore Santane: Za sina ima jasnu poruku

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Prošle noći, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem", došlo je do žestokog sukoba između Asmina Durdžića i Bore Santane, nakon čega se na Fejsbuku oglasio Durdžićev otac Mustafa.

Tokom Borine svađe sa bivšom devojkom Anastasijom Brčić, Asmin je sugerisao cimeru da povede računa o ponašanju, te da ne lomi stvari po kući i ne baca tuđe stvari. Santana je odmah skočio, obezbeđenje ih je razdvojilo, a pale su užasne psovke, uvrede i provokacije, zbog čega su na ratnoj nozi.

pročitajte još

Palo suočavanje, obezbeđenje u pripravnosti! Bora se obratio Asminu, evo šta mu je rekao nakon sinoćnog obračuna! (VIDEO)

Do njihovog suočavanja je došlo i danas, po Borinom povratku u Belu kuću, a Asmin mu je poručio da mu se više nikada ne obraća, te da ga zaobilazi u širokom luku.

Sve je pomno ispratio Asminov otac Mustafa, posle svega što se dogodilo za sina ima samo jednu poruku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, sine, prihvati od Bore izvinjenje. Do mame i tate ništa nije došlo. Oprosti da ti bude oprošteno - miroljubivo je poručio stariji Durdžić.

pročitajte još

OBRAZ MOG SINA JE ČIST! Mustafa u jeku Asminovog rata s Kačavendom zapalio mreže: Ponosan sam jer ne laže, DOSTOJANSTVEN JE

Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#Bora Santana

#ELITA

#Mustafa Durdžić

POVEZANE VESTI

Domaći

Dizali su Kačavendu u nebesa, a sada?! Oglasio se Mustafa Durdžić nakon prekida prijateljstva Asmina i Milene: Za nju nije štedeo reči

Domaći

SRAMOTA ME JE BOGA I NARODA! Mustafa Durdžić šokiran ponašanjem sina Asmina, zbog jedne stvari OTKAZUJE NOVOGODIŠNJU POSETU?! Kakva Maja, ona je gora

Domaći

OBRAZ MOG SINA JE ČIST! Mustafa u jeku Asminovog rata s Kačavendom zapalio mreže: Ponosan sam jer ne laže, DOSTOJANSTVEN JE

Domaći

SVE CRNO NA BELO! Evo da li je Asmin vozio samo jedan auto koji mu je Aneli kupila: Isplivali dokazi (FOTO)

Domaći

OVO JE DEFINITIVNI KRAJ NAŠIM ŽELJAMA DA POMOGNEMO! Mustafa Durdžić otvorio dušu: Znali smo da Nora kod Ahmića nema uslove za život na kakav je navikl

Domaći

STANIJA BESNA KAO RIS! Hitno oglašavanje za Pink.rs nakon što ju je Alibabin otac Mustafa ispljuvao na mrežama: Skinuli su masku, TEK ĆU PROGOVORITI!