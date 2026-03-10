Puca na sve strane! Dragana i Matora zaratili s Ivanom zbog para i krađe, Tomićeva priznala: Sediš i jedeš sa Anitom i Lukom... (VIDEO)

Nema ništa ni od ovog prijateljstva!

Dragana Stojančević odgovorila je na svoje pitanje na Igri istine, koje se ticalo distanciranja sa Ivanom Marinkovićem.

- Naravno da me je povredilo i uvredilo, jer ako misli da sam ja lopov, onda nije Jovanin prijatelj, a nije ni moj drug. To me je povredilo, distancirala sam se. Rekao je da mu ja nisam drugarica, s Jovanom slobodno, ja više ne - rekla je Dragana.

- Meni je 15.000 stajalo na stolu, kada sam odlučio da dam novac Matoroj i Dragani, odneo sam. Dragana je došla do mene i rekla mi je, vrlo neprijatno: "Ovde nema 15.000, ovde ima 10.000", kada sam pogledao, bilo je 11.000 - rekao je Ivan.

- Ja nisam bila prisutna, Dragana mi je posle ispričala. Ja sam uzela pare od Dragane, bilo je 10.000. Normalno da mi je neprijatno kada najbolji drug posumnja u nas. Moj odnos više nikada neće biti isti sa njim, mogu da pričam sa njim, da komuniciram. Ti si opet stavio sumnju na nas - rekla je Matora.

- Mene sada ovo nervira što si ti rekla... Tako je bilo i sa Urošem za novac, ja sam tada stao na Draganinu stranu, ja sam rekao da znam da Dragana nikoga ne bi zaj*bala - rekao je Ivan.

- Je l' treba da ti dam 5.000 dinara - pitala je Matora.

- Ne, ti sada grešiš - rekao je Ivan.

-Evo, ja ne želim više ništa da mi daješ, da se ne bi dovodilo u ovakve situacije - rekla je Matora.

- Sada sam siguran da vam je neko uzeo pare - rekao je Ivan.

- Ljuta sam na njega, optužio me je da sam lopov, jedan poen je bio zato što sam ljuta. Trebala sam da dam nulu, ne može da bude isti odnos, jedini drug kog sam isticala je on - rekla je Dragana.

- Ovo je tvoj i moj odnos - rekao je Ivan.

- Je l' tebi bitnije to sa Aneli ili to što sediš i jedeš sa Lukom i Anitom - pitala je Matora Ivana.

- Ja više nemam problem sa Anitom, a pošto si bila izričita sa Karićem da režeš to sve. Ja sa Anitom imam ovakav odnos jer vidim da je Matora ravnodušna prema Aniti - rekao je Ivan.

- Ti si mene prošle godine ispljuvao jer sam ja Terzi, koji je mene i Draganu komentarisao, spremala hranu, možda sam i ja posesivan prijatelj, a nisam u ovoj situaciji, glupo je da mi zameriš što sam jela sa Terzom, a ti jedeš sa osobom koja će meni zauvek biti neprijatelj - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić