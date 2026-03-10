Prvo oglašavanje Kačavendinog sina nakon žestokog sukoba sa Asminom Durdžićem: Nedopustivo je...

Doskorašnji prijatelji Milena Kačavenda i Asmin Durdžić otkopali su ratne sekire u "Eliti" prošlog četvrtka, a sukob je kulminirao u petak, tokom emisije "Pitanja novinara", kada je Asmin nazvao incest majkom i na njen račun izneo brojne optužbe, zbog čega je briznula u plač, a potom ga gađala, zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

Žestoko raskrinkavanje nastavljeno je i prošle noći, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem", a Asmin je ponovio da poseduje patnaestak Mileninih porno snimaka, koje je navodno slala šesnaestogodišnjem mladiću iz Beča. Takođe, optužio ju je da "lažne diplome" sa svojih edukacija naplaćuje po nekoliko hiljada evra, te istakao da je se stide sinovi i bivši muž Srđan Kačavenda.

Sada se, posle njihovih sukoba, za Pink.rs oglasio Lazar Kačavenda, Milenin sin, koji je stao u majčinu odbranu.

- Povodom izjava koje je izneo Asmin, a koje se odnose na moju majku Milenu, želim jasno da kažem da su iznete tvrdnje potpuno neosnovane i neistinite. Smatram da je izuzetno ružno i nedopustivo izgovarati tako teške optužbe bez ikakvih dokaza za bilo koga. Kao njen sin, stojim uz moju majku u potpunosti i pružam joj punu podršku. Od svega je najteže što vidim koliko je povređena i koliko brine da ova situacija ne utiče na mog brata i mene. Verujem da istina uvek nađe svoj put i da će javnost to prepoznati, pa i ovog puta - poručio je Milenin sin.

"Imam snimke gde se samozadovoljava"

Podsetimo, Durdžić je na intervjuu u Šiša baru ponovio da poseduje kompromitujući materijal protiv Milene.

- Ona je mojoj drugarici iz Linca koja ima salon lepote prodala lažnu diplomu koja nigde ne važi, a uzela joj preko 500 evra. Ja kad bih nešto rekao, ali ne želim javno... Žena nije normalna. Njoj je Marko Đedović najbolji drug, a ona sedi sa ljudima koji njega pljuju i psuju mu majku. Kakav je to kodeks? Ja imam snimke gde se ona samozadovoljava, 14 ili 15 ih imam. Ono dahtanje je objavljeno bez snimka, a ona nije slala glasovnu poruku nego je sebe samozadovoljavala i pričala sa njim. Ona ne zna kako taj dečko izgleda. Zamisli da se ja dopisujem sa fejk profilom i verim se - nastavio je Asmin.

Autor: D. T.