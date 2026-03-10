AKTUELNO

Kačavenda je dokazala da joj nije prijatelj! Vanjina drugarica prozvala Milenu, pa dala sud o njenom odnosu sa Janjušem

Marko Janjušević Janjuš se poslednjih nedelja u "Eliti" ne odvaja od cimerke Vanje Živić, te se uveliko spekuliše da su razvili dublje emocije od prijateljskih, a sada je svoje viđenje za Pink.rs dala Lejla Bradić, Vanjina prijateljica.

Janjušević nije krio da je oduševljen energijom i smirenošću Živićeve, te joj je posvetio i pesmu za Osmi mart, a već su imali i prve čarke uzrokovane ljubomorom, što je bilo simpatično kako njima, tako i ukućanima, koji ne prestaju da komentarišu njihov odnos.

Lejla, Vanjina prijateljica, u kratkoj izjavi za naš portal istakla je da ona među njima, bar za sada, vidi prijateljstvo.

- Što se njihovog odnosa tiče mislim da je isključivo prijateljski, barem za sad. Mislim da je Janjuš jedini ozbiljno odreagovao, pre svega kao čovek, pored njenih “prijatelja” kada je imala nezgodu. Vanja ako bude imala emocije to će i pokazati ona je slobodna devojka - objašnjava Lejla, koja je prokomentarisala i spekulacije pojedinaca da Vanja i Janjuš teraju inat Mileni Kačavendi, sa kojom je ona bila bliska prijateljica, dok je prema Janjuševiću svojevremeno počela da razvija dublje emocije.

- Mislim da nemaju razloga za to jer je Milena pokazala da joj nije prijatelj kroz razne situacije. Sada može svako da tumači kako želi - zaključila je ona.

Prvo oglašavanje Kačavendinog sina nakon žestokog sukoba sa Asminom Durdžićem: Nedopustivo je...

