AKTUELNO

Domaći

Zakazali smo... Jompaz progovorio o biznisu sa Milosavom, pa otkrio: Tetoviram je preko grudi, hoće... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV, Pink.rs ||

Gostujući u emisiji na RED televiziji, bivši učesnik "Elite" Jovan Jovičić, poznatiji kao Jompaz otkrio je kakve planove je dogovorio sa Milosavom Pravilović.

Pričajući o Milosavi i njenom učešću, pa i gostovanju na RED televiziji, priznao je da nije mogao da veruje da će se Milosava setiti planova koje su planirali tokom učešća, otkrivši da ona dolazi kod njega da je istetovira.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja sam mislio da je zaboravila to, ali nije, dogovaramo neki biznis. Žena izgleda kao da ima 45 ili 46 godina, izgleda kao prava mačka. Svaka joj čast - rekao je Jompaz, a onda je otkrio šta je isplanirao sa Milosavom:

Zakazali smo termin da tetoviramo neku pumu od početka leđa do grudi, to je njen omiljeni lik. Ja sam spremio opremu, zakazao sam sve. Zadnje noge i rep su joj pozadi, pa se previja preko grudi. Skoro sam tetovirao ženu od 60 godina, koja je prepravljala, pa je tetovirala mačkicu dole, morala je da zategne stomak. Dva i po sata je držala to i nije rekla ni "a". Imali smo raznih ponuda, od onih, do frižidera, kredita i tako dalje...

Foto: Foto/RED Portal

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Uroš muvao Darijana tokom leta? Bivši učesnik Elite javno obelodanio prepiske, Stanić ga molio preko druga da ga oblokira (VIDEO)

Domaći

Upravlja sada Marijanom, a u telefonu imam... Milosava otkrila da nije videla unuku TRI MESECA zbog Uroša, pa dokusurila Milovana: Rekao mi je da je N

Domaći

Poljubila me je, tada je sve uzelo maha: Gačić progovorio o odnosu Bebice i Teodore, pa otkrio detalje odnosa s njom u Eliti 7 (VIDEO)

Domaći

Okrenuo sam se Bogu, molio sam se da mi da živo i zdravo dete: Potresna priča Andreja Savkovića uznemirila javnost, priznao da se kaje zbog incidenta

Domaći

Da nije bila trudna, bilo bi još gore: Bivši učesnik Elite progovorio o svom druženju sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Domaći

Ja sam mu rak-rana, sumnjam da su se čuli i pre mog ulaska: Šok otkriće Milovana Minića! Progovorio o odnosu sa Marijanom, pa priznao: Zabranio sam da