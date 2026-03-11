Zakazali smo... Jompaz progovorio o biznisu sa Milosavom, pa otkrio: Tetoviram je preko grudi, hoće... (VIDEO)

Gostujući u emisiji na RED televiziji, bivši učesnik "Elite" Jovan Jovičić, poznatiji kao Jompaz otkrio je kakve planove je dogovorio sa Milosavom Pravilović.

Pričajući o Milosavi i njenom učešću, pa i gostovanju na RED televiziji, priznao je da nije mogao da veruje da će se Milosava setiti planova koje su planirali tokom učešća, otkrivši da ona dolazi kod njega da je istetovira.

- Ja sam mislio da je zaboravila to, ali nije, dogovaramo neki biznis. Žena izgleda kao da ima 45 ili 46 godina, izgleda kao prava mačka. Svaka joj čast - rekao je Jompaz, a onda je otkrio šta je isplanirao sa Milosavom:

Zakazali smo termin da tetoviramo neku pumu od početka leđa do grudi, to je njen omiljeni lik. Ja sam spremio opremu, zakazao sam sve. Zadnje noge i rep su joj pozadi, pa se previja preko grudi. Skoro sam tetovirao ženu od 60 godina, koja je prepravljala, pa je tetovirala mačkicu dole, morala je da zategne stomak. Dva i po sata je držala to i nije rekla ni "a". Imali smo raznih ponuda, od onih, do frižidera, kredita i tako dalje...

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić