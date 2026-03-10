AKTUELNO

Pisao je meni i Jeleni Ilić: Džordi raskrinkala Boru Santanu, pa mu zadala nikad jači udarac: Blam ga je na televiziji da kaže da je pe*er (VIDEO)

Novinske stupce mesecima unazad pune naslovi o prirodi odnosa Bore Santane i Uroša Stanića, a kako je nedavno izbio novi haos između njih dvojice, u šta je upletena i Anastasija Brčić, ovo je prokomentarisala bivša učesnica "Elite", Jordanka Denčić, poznatija kao Džordi

Džordi je, naime, komentarišući odnos Bore i Uroša, žestoko oplela po Santani, ističući da on daje povoda Staniću.

- Drago mi je bilo u vezi Asmina što ga je nagazio sinoć, sada je puklo sve. Kaže:"Ne možemo da te trpimo" i trebao bi, samo bih malo smanjio psovke, samo podržavam Boru! - rekao je Jompaz.

- Jedino je Asmin uspeo da urniše Kačavendu, ja sam na njegovoj strani. Bora se zaljubio u Uroša, nego se krije, blam ga je na televiziji da kaže da je pe*er. Da nisi gej, što bi dozvolio da ga ljubi neko u nosić i da ga masira?! Ma g*jčina čista. Nisam ništa čula napolju, letos je bio na Gastozovoj žurci, i on je došao kasnije, oko dva, tri ujutru, bili Jelena Ilić i ja tu. On tu sedi i valjda je on tražio moj broj, valjda mu treba za emisiju, Đukić mu je dao moj broj. I on mi je pisao kao za emisiju, ulazi u Elitu, kakva emisija?! Smarao me je da se vidimo i tamo i ovamo. Mene i Jelenu je smarao u isto vreme. Sretnem ga na splavu, ja sam bila pijana i ja na štiklama, pošto ne umem da hodam, padnem, Bora ispred mene, pa gde naletim na ovog debila?! Smarao me je baš! Ma beži ružan je, da smo on, majmun i ja poslednji na svetu, pre bih se s majmunom, nego s njim. S majmunom ću da nastavim natalitet, bićemo svi čovekoliki majmuni, kakav Bora bre?! Bora daje povoda Urošu - rekla je Džordi gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

