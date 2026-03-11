Cinkaroš i dupljak, koje kodekse ona ima?! Džordi obrisala patos s Kačavendom, pa priznala: Asmin je moj tip, VOLIM GA (VIDEO)

Jordanka Denčić, bivša učesnica "Elite" poznatija i kao Džordi, progovorila je o sukobu koji je zatresao kompletnu Belu kuću, ali i domaću javnost - Kačavende i Asmina!

Džordi je, naime, otkrila da je Asmin njen tip muškarca, s obzirom na to da ona voli, kako je rekla, bucmaste sa bradicom.

- Na početku ga nisam volela, sada sam ga zgotivila. Pravi je muškarac, neodoljiv! On je stvarno moj tip, volim bucmaste, bradica, kosica, nema visinu - ekstra! Bila sam uvek u fazonu da je seljak i da nikada ne bih bila sa takvim likom. Posle ovoga sa Kačavendom, porastao mi je u očima, ja ću da ga zaprosim - rekla je Džordi gostujući na RED televiziji u emisiji "Pitam za druga", te se tako osvrnula na njegov sukob sa Milenom Kačavendom:

Ništa me ne čudi, ona poriče i onaj snimak za dahtanje, a svi su to videli kada dahće u slušalicu! Šta će da me tuži, pa ima klip?! Svaka mu čast, Asmine, volim te! Prošle sezone je isto tako pričala Terzi i Munjezu kao: "videćete napolju, Lazara mi i Mateje", pa ništa, ona se liže s njima. Ona je cinkaroš, dupljak, koje kodekse ima?! Tužbe i ostalo...Ti da si žena devedesetih, hajde, evo Vanja Živić, Janjuš, Asmin, Matora, Gastoz, jedino Đedovića nije izdala. Nema koga nije izdala.

Kada je reč o ovom sukobu, Jompaz je prozvao Durdžića, ali je na kraju ipak stao uz njega, jer misli da, kako je rekao, Kačavendu neko treba da smiri.

- Asmin je klasični indijanac, to sa Kačavendom, trebao je neko da krene na nju, da je malo smiri... - rekao je Jompaz.

Autor: Nikola Žugić