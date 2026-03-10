ZNAMO JE, DOLAZILA JE KOD NAS Progovorila sestra Bore Santane nakon njegovog priznanja da je bio sa Indi, a evo šta kaže o sukobu sa Asminom, Anastasijom i aferi sa Urošem Stanićem

Bora Santana u žiži je interesovanja zbog brojnih žestokih sukoba u rijalitiju "Elita". Zaratio je sa pola kuće, pređašnji ljubavni odnos završio se neslavno, a sada svi pričaju o njegovom priznaju da je bio sa pevačicom Indirom Aradinović Indi, što je ona oštro demantovala.

Iako se Bora juče pravdao da nije istina to što je u javnost iznela njegova bivša devojka Anastasija Brčić vezano za njegovu aferu sa Indi, danas je priznao da su dva meseca bili u vezi.

Tim povodom kontaktirali smo Borinu sestru Draganu Đorđević Marinković, koja je birala reči.

- Ne bih da ulazim u to, stvarno. To stvarno ne mogu da komentarišem, niti da demantujem, ali ni da potvrdim, ništa ne želim da iznosim u javnost - štura je na rečima bila Dragana, koja je potvrdila da pevačicu odlično poznaje.

- Znamo se, znamo se mi svakako, još od pre. Dolazila je, družili su se, e sada da li su bili u vezi ili ne, stvarno ne bih da ulazim u to - rekla je Borina sestra.

Bora nema dva pozitivna komentara

Dragana nije krila da ne podržava emotivnu vezu svog brata sa Anastasijom, a sada se ispostavlja da je bila u pravu.

- Šta da kažem? Znala sam da će to tako biti od prvog dana. Rekla sam da se skloni od nje, da ta osoba nije za njega. Najviše bih volela da uđem tamo, da popričam sa njim bar na pet minuta, da mu kažem dve rečenice, da ga malo trgnem. Ja ne mogu više ovo da gledam... Stvarno je preterao, prešao je sve granice sa tim psovanjem, ne znam šta da kažem. Kada bih mogla da doprem do njega, da ga osvestim... - očajna je ona.

- Ova Anastasija preteruje, ne znam šta hoće više?! Te je sa njim, te nije, pa ga provocira... Ona kao da sve to radi namerno. Ako je Bora sve to što si navela, šta se onda ljubiš sa njim, pa ga pljuješ, ogovaraš da je ovakav, onakav?! Ona sve zavadi, a onda Bora uvek kriv, ja čitam komentare, ne mogu da nađem dva pozitivna komentara za njega - rekla je ona.

Smatra da je Bora loše psihički nakon saznanja da ga je Milica Kemez, bivša žena, navodno varala sa najboljim drugom, sa kojim je sada, prema njihovim saznanjima, u emotivnoj vezi.

- Zbog Milice je sve to, jer je tu, u "Eliti", saznao sa kim je u vezi, to ga je mnogo povredilo. Da je napolju možda bi sada to već prebrodio, ali ovako, u zatvorenom prostoru, traži utehu u bilo kome...

Priča s Urošem mi je bolesna

Santana je u žiži i zbog čudnog odnosa sa Urošem Stanićem, koji mu je javno priznao emocije. Njegova porodica to ne podržava.

- Bolesno mi je sve to, stvarno bolesno. Nemam reči. Uroš je otišao u krajnost! I ja sam mislila da je sprdnja u početku, ali... Osamdeset odsto gledalaca misli da je to istina. Slažem se sa tim da je Bora sam kriv za to, dozvolio je to, nije postavio neku distancu sa njim... Rekla sam mu u startu da se kloni njega, međutim... - rekla je Borina sestra, koja se osvrnula i na jučerašnji sukob Bore sa Asminom Durdžićem.

- To mi je katastrofa! Krivim Boru, 80 odsto je on kriv. Asmin stvarno nije imao lošu nameru, hteo je da ga spreči da ne psuje, da ne lomi, a ne znam kako je on to shvatio... Bora je kriv, sve je to izazvao, realno gledano. Može da mi bude brat koliko god, ali to je tako.

pročitajte još Mustafa Durdžić se oglasio posle skandalozne svađe Asmina i Bore Santane: Za sina ima jasnu poruku

Cela porodica doživljava stres zbog Borinih postupaka u "Eliti".

- Tata gleda, ali mu više ne damo. Pod stresom je, video je šta se sve dešava - rekla je ona i dodala:

- Ovo će se sto posto negativno odraziti na njegov posao, na ta veselja. Bližnji, koji ga poznaju, to ne, ali debelo će se ovo odraziti na sve. Mislim da je ovaj put napravio čist promašaj - zaključila je Dragana za Pink.rs.

Autor: D. T.