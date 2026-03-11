AKTUELNO

OVO MOŽE SAMO NADEŽDA BILJIĆ: Zapevala čuvenu pesmu Zorice Brunclik i rasplakala takmičare Elite (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nadežda Biljić još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najemotivnijih pevačica na ovim prostorima. Još tokom učešća u „Zadruzi 4“ njen nastup uz pesmu „Ne dam ovo malo moje duše“, koju u originalu izvodi Zorica Brunclik, izazvao je ogromne reakcije kako među zadrugarima, tako i među gledaocima.

Biljićeva je tada pustila glas i izvela pesmu punu emocija, a mnogi ukućani nisu krili oduševljenje njenom interpretacijom. Atmosfera u Beloj kući bila je posebna, a pojedini zadrugari su priznali da ih je njen nastup duboko dirnuo.

Ova pesma ostala je jedan od njenih najupečatljivijih trenutaka u rijalitiju, a snimak je čak bio u vrhu trending liste Yotuba.

Sada, u aktuelnoj sezoni rijalitija „Elita 9“, Nadežda je kao gost došla na večerašnju žurku i ponovo je odlučila da zapeva istu pesmu. Čim su se začuli prvi taktovi, atmosfera u Eliti se promenila a emocije su preplavile takmičare, te pojedini od njih nisu mogli da sakriju suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Njena interpretacija još jednom je pokazala koliko snažan utisak može da ostavi na publiku i cimere. Takmičari su nakon nastupa komentarisali da je Nadežda uspela da prenese posebnu emociju kroz pesmu, zbog čega je njen nastup bio jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

