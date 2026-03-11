JA SAMO SA TOBOM ŽELIM DA BUDEM: Asmin priznao Maji koliko je voli, ona mu poručila da ne pada na njegove FOLIRANTSKI PRIČE (VIDEO)

Dosta joj je !
Nakon što je Maja Marinković došla u izolaciju sa Dačom Virijevićem, a njima se naravno pridružio Asmin Durdžić koji je sve vreme govorio Maji kako želi ozbiljnu vezu sa njom,.
- Skloni se od mene, ostavi me na miru - govorila je Maja.
- Nemoj ti meni tako - rekao je Asmin.
- Ne zanimaš me za tri života, nakaradna osoba, dosta mi te je - rekla je Maja.
- Mene zanimaš samo ti, ja sam rekao da hoću samo ozbiljnu vezu sa tobom - govorio je Asmin.
- Mrš ološu - dodala je Maja.
- Celu noć samo gledam u tebe, ja sam raskinuo sa Stanijom zbog tebe - govorio je Asmin.
- Mrš đubre jedno, debilu - dodala je ona.
- Ja tebe želim za ženu - nastavio je Asmin.
- Ne zanimaš me, odje*i - nastavila je MAja.
