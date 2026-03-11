AKTUELNO

Domaći

JA SAMO SA TOBOM ŽELIM DA BUDEM: Asmin priznao Maji koliko je voli, ona mu poručila da ne pada na njegove FOLIRANTSKI PRIČE (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dosta joj je !

Nakon što je Maja Marinković došla u izolaciju sa Dačom Virijevićem, a njima se naravno pridružio Asmin Durdžić koji je sve vreme govorio Maji kako želi ozbiljnu vezu sa njom,.

PREKIPELO JOJ: Asmin ne prestaje da juri Maju kako bi je poljubio, ona ga polila MAKARONAMA (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Skloni se od mene, ostavi me na miru - govorila je Maja.

- Nemoj ti meni tako - rekao je Asmin.

- Ne zanimaš me za tri života, nakaradna osoba, dosta mi te je - rekla je Maja.

- Mene zanimaš samo ti, ja sam rekao da hoću samo ozbiljnu vezu sa tobom - govorio je Asmin.

- Mrš ološu - dodala je Maja.

- Celu noć samo gledam u tebe, ja sam raskinuo sa Stanijom zbog tebe - govorio je Asmin.

- Mrš đubre jedno, debilu - dodala je ona.

- Ja tebe želim za ženu - nastavio je Asmin.

- Ne zanimaš me, odje*i - nastavila je MAja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije. 

Autor: N.B.

