AKTUELNO

Zadruga

SPREMAN DA ČEKA DO SUDNJEG DANA! Asmin novim potezom zabezeknuo učesnike, drži Maji stražu čak i dok se kupa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi nivo opsesije!

Asmin Durdžić rešio je da pokaže Maji Marinković da je spreman da je čeka koliko god da treba kako bi bila njegova. On je strpljivo stajao u kupatilu dok se ona kupala, što je mnoge učesnike šokiralo, jer su time shvatili da je u potpunosti opčinjen njenom pojavom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, on bi tebe da oženi - kazala je Anastasija.

- Čekam ja tebe, ništa ti nemoj da brineš - rekao je Asmin.

- Ostavi me, čoveče. Ajde, odlazi - dodala je Maja.

- Ne, nikako. Ja ću samo tebe da čekam - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Extra

Šokantno upozorenje naučnika: Moguć kolaps 'glečera sudnjeg dana' i dramatičan SKOK NIVOA MORA

Zadruga

GRAND FINALE U MERIDIANU – BLACK FRIDAY DONEO ČAK 300% BONUSA!

Svet

MNOGI VERUJU DA NAJAVLJUJU NESREĆU U poznatom letovalištu pojavile se 'RIBE SUDNJEG DANA'

Domaći

ŽURKA KAKVA SE NE PAMTI! Viktor i Mina od ljubavi do raskida, Asmin zaveo Saru pa se pravdao Maji, dok je zbog Bore Santane obezbeđenje imalo pune ruk

Farma

Dušica otkrila koja farmerka je predmet opsesije Aleksandri Jakšić, o njoj satima pričala u karantinu, već tada znala da će je urnisati (VIDEO)

Lifestyle

TOPI SALO ČAK I DOK SPAVATE: Ovo voće je pravi 'ubica' kilograma – Izgubite i do 3 kilograma za samo 3 dana!