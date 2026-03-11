SPREMAN DA ČEKA DO SUDNJEG DANA! Asmin novim potezom zabezeknuo učesnike, drži Maji stražu čak i dok se kupa! (VIDEO)

Novi nivo opsesije!

Asmin Durdžić rešio je da pokaže Maji Marinković da je spreman da je čeka koliko god da treba kako bi bila njegova. On je strpljivo stajao u kupatilu dok se ona kupala, što je mnoge učesnike šokiralo, jer su time shvatili da je u potpunosti opčinjen njenom pojavom.

- Majo, on bi tebe da oženi - kazala je Anastasija.

- Čekam ja tebe, ništa ti nemoj da brineš - rekao je Asmin.

- Ostavi me, čoveče. Ajde, odlazi - dodala je Maja.

- Ne, nikako. Ja ću samo tebe da čekam - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.