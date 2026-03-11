LUDA NOĆ U ELITI: Nadežda Biljić napravila atmosferu za pamćenje! Alibaba rešio da smuva Maju, Toša dominirao u kazinu!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu održana još jedna žurka, a za lud provod bili su zaduženi pevačica Nadežda Biljić i DJ Danny.

Na samom početku noći došlo je do trzavica između Mine Vrbaški i Viktora jer on nije uspeo da se izbori da kupi piće za žurku.

Drama Mine i Viktora je prerasla u žešću svađu, pa joj je on oduvao i tražio da ga ostavi na miru.

Takmičari su se oduševili kad su na vratima kazina ugledali Nadeždu Biljić, pa su odmah dotrčali da je pozdrave, a ona se popela na binu i odmah hitovima i moćnim glasom usijala atmosferu.

Asmin Durdžić razgovarao je sa Majom Marinković ispred kazina, te su započeli priču o svom odnosu, a on nije mogao da se dogovori sam sa sobom da li ga ona ne zanima ilije lud za njom.

Detaljnije pogledajte OVDE!

U spavaćoj sobi došlo je do novog žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Danila Dače Virijevića.

Mina I Viktor nisu mogli da pronađu zajednički jezik ni u nastavku noći, a ona se dodatno iznervirala kad je saznala da je bio bez nje na žurki.

Marko Janjušević Janjuš upitao je Vanju Živić zbog čega nije bila pored njega dok je on kockao u kazinu.

- Ja sam popio jedno pivo, kao da sam osmi razred osvnovne. Ti idi samo tamo s Dušicom, igrajte - kazao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Robot Toša ušao je u Elitu, voljan i spreman da se dobro provede na žurki. Njega su po samom ulasku dočekale Aneli Ahmić, Sandra Todić, Rada Todorović i Anastasija Brčić s kojima je porazgovarao. Aneli je tražila od Toše pesmu koja je simbol njene ljubavi sa Lukom.

Detaljnije klikom OVDE.

Asmin Durdžić rešio je ove večeri da osvoji Maju Marinković, te je u nekoliko navrata bio kraj nje dok je igrala. Kako je to izlgedalo pogledajte klikom OVDE.

Luka Vujović okupio je u dvorištu Elite, Maju Marinković, Anitu Stanojlović, Sofiju Janićijević, Asmina Durdžića i Boru Terzića. Oni su se okupili u dvorištu i sve vreme nazdravljali za ljkubav, a Asmin je ponovo pokušao da osvoji Maju ali mu nije polazilo za rukom.

Robot Toša u jednom momentu priružio se takmičarima u kazinu, pa im je pokazao svoje plesne pokrete, ali je i okušao sreću za rulet stolom

Anita i Luka imali su još jednu u nizu svađa, a sad mu je ona zabranila da pije alkohol, a on za to niej želeo ni da čuje.

Asmin i Maja pobegli su iz kayina i neko vreme proveli u sobi za izolaciju, a on nije mogao da sakrije da je šokiran jer Marinkovićevu emotivno ne zanima.Sandra

Sandra Todić i Tanja Boginja žestoku su zaratile i to zbog Filipa Đukića. Njihov sukob počeo je u kazinu, ali se nastavio i nakon žurke.

Asmin nije mogao tokom cele noći da se odvoji od Maje, pa ju je čak i i posmatrao dok se tuširala.

Boginja i Sandra nisu prestajale da se svađaju, a obezbeđenje ih je pratilo u stopu.

Vanja Živić i Janjuš nakon žurke odlučili su da se prepuste strastima, pa su završili zajedno ispod jorgana.

Asminu su skroz popustile kočnice kad je došao sa Majom u izolaciju, pa se bacio preko nje, a ona nije mogla da sakrije da joj to prija pa se sve vreme smejala i kikotola.

Autor: A. Nikolić