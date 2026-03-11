Osećam se kao da sam sama na svetu: Sofiji se život promenio 8. marta, ne može da veruje da joj niko poklon nije poslao! (VIDEO)

Utučena!

Robot Toša razgovarao je sa Sofijom Janićijević, a ona mu je priznala koliko joj je teško jer od porodice niej dobila poklon povodom Dana žena.

- Razočarana sam i tužna jer je bio osmi mart, a nisam dobila poklon od porodice. Meni od tog dana nije dobro. Kad dobijem od porodice znam da su uz mene, a ovako svašta nešto mislim. Ja sam dala obećanje da neću biti ni sa kim, ali ja sam se zaljubila i ne mogu protiv sebe i svojih emocija. Ne verujem da mi je toliko zamereno i da sam toliko zaslužila. Nije do poklona, nego do toga da su uz mene - govorila je Sofija.

- Šta on kaže? - pitao je Toša.

- Teši me i sve što kaže znam da samo kaže da mi skrene misli. Kaže kako mama možda nije stigla, pitao me je da se skloni da bismo izgladile odnose i on daje sve od sebe da bih ja odlučivala u ovakavoj situaciji. On je uz mene svakog trenutka i nisam od njega očekivala ovakvu promenu. Ja ove godine kao da sam upoznala novog Terzu. Ja mislim da je on sad rasterećen. Ja se od 8. marta osećam kao da sam sama na svetu, mislim na spoljni svet i plašim se da mi to ne utiče na vezu jer sam i njemu rekla da me pusti da malo sedim sama - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić