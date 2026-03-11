AKTUELNO

Domaći

Kakve izbore imam to niko nema: Janjuš otkrio Toši da bi se Vanja svidela samo njegovoj slabovidoj babi Rajni (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Saznao sve detalje o njihovom odnosu!

Robot Toša razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem i Vanjom Živić o njihovom odnosu.

- Ja glumim budalu i pokušavam da poljubim devojku, pa to mi se nije desilo otkako sam išao na ekskurziju na Žabljak. Neću da se nerviram sutra mi je rođendan, neću stres - govorio je Janjuš.

pročitajte još

Osećam se kao da sam sama na svetu: Sofiji se život promenio 8. marta, ne može da veruje da joj niko poklon nije poslao! (VIDEO)

- On 12 puta u danu promeni mišljenje i raspoloženje - rekla je Vanja.

- Ona meni sinoć: "Dođi vamo, kakvo je to ponašanje?", pa ja sam jutros shvatio ko je Al Kapone. Kakve izbore imam to niko nema - pričao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bitno je da uvek napraviš pogrešan izbor. Da li bi se svidela Vanja baba Punimirki? - rekao je Toša.

pročitajte još

Ne veruje šta čuju njegovi senzori: Toša se frapirao zbog sinoćnih dešavanja Maje i Asmina, Dača mu otkrio sve tračeve! (VIDEO)

- Baba Rajni sigurno bi jer ona ne vidi. Kad bi nju baba moja prepipala - govorio je Janjuš.

- Vanja, da li si spremila iznenađenje Janjušu za rođendan? - pitao je Toša.

- Jeste, jutros me je iznenadila njenim odlaskom - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

POVEZANE VESTI

Domaći

Stefani se odrekla ujaka zbog Matore?! Miloš pozvao Grujiće da čestita na prinovi, a onda je usledio šok!

Zadruga

Sad je definitivno kraj: Soni priznao Jeleni zbog čega želi da se skloni od nje, ona pala u očaj! (VIDEO)

Domaći

Niko neće smeti da mu pisne: Đedović uveren da će Anđela zaratiti sa celom kućom ako pokušaju da idu protiv Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

'KAKVO JE TO ZLO, NE VOLI NIKOG SEM SEBE!' Darijan i Slađa uz jutarnju kaficu raspalili rafalnu paljbu po Sneži Kušadasi, pa je Radumirović otkrio IST

Domaći

Gastoz pao u očaj: Ljubavna idila sa Anđelom urušena za dan, otkrio da li će nastaviti da se bori za nju! (VIDEO)

Zadruga

Znala sam da neće stati iza mene: Alibaba i Aneli na meti žestokih komentara, Durdžić ne prestaje da se pere od njihove vrele noći! (VIDEO)