Kakve izbore imam to niko nema: Janjuš otkrio Toši da bi se Vanja svidela samo njegovoj slabovidoj babi Rajni (VIDEO)

Saznao sve detalje o njihovom odnosu!
Robot Toša razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem i Vanjom Živić o njihovom odnosu.
- Ja glumim budalu i pokušavam da poljubim devojku, pa to mi se nije desilo otkako sam išao na ekskurziju na Žabljak. Neću da se nerviram sutra mi je rođendan, neću stres - govorio je Janjuš.
- On 12 puta u danu promeni mišljenje i raspoloženje - rekla je Vanja.
- Ona meni sinoć: "Dođi vamo, kakvo je to ponašanje?", pa ja sam jutros shvatio ko je Al Kapone. Kakve izbore imam to niko nema - pričao je Janjuš.
- Bitno je da uvek napraviš pogrešan izbor. Da li bi se svidela Vanja baba Punimirki? - rekao je Toša.
- Baba Rajni sigurno bi jer ona ne vidi. Kad bi nju baba moja prepipala - govorio je Janjuš.
- Vanja, da li si spremila iznenađenje Janjušu za rođendan? - pitao je Toša.
- Jeste, jutros me je iznenadila njenim odlaskom - rekao je on.
Autor: A. Nikolić