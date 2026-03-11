AKTUELNO

Da sam znao ne bih raskidao vezu: Alibaba shvatio da bi kod Maje imao bolji prolaz da je i dalje Stanijin dečko! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Robot Toša razgovarao je sa Majom Marinković i Asminom Durdžićem o njihovim sinoćnim dešavanjima iz izolacije.

- Neću da sedim pored njega, on je jedan prevarant. On se vadi da se ne seća jer sam ga izbacila iz kreveta - rekla je Maja.

- Sečam se da si mi gurnula nogu u usta - dodao je Asmin.

- Tri puta me poljubio u obraz - nastavila je Maja.

Kakve izbore imam to niko nema: Janjuš otkrio Toši da bi se Vanja svidela samo njegovoj slabovidoj babi Rajni (VIDEO)

- Jednom u usta - rekao je Toša.

- Nije. Ja ti pričam tiho, Asmin je psiho. Čovek je sinoć više vremena proveo na podu nego u krevetu. Da li si video kako je bauljao i čarlijao po podu izolacije? Mislio je da će da se uvali u krevet - govorila je Maja.

- Gurala mi je nogu u usta i pitala: "Odakle moja noga u tvojim ustima?" - govorio je Asmin.

- Da li si video njega? On neće da se skloni - rekla je Maja.

- Ne bih se ni ja sklonio - dodao je Toša.

Urnebesno: Janjuš doživljava nervni slom, robot Toša mu stao na muku! Pljušte prozivke (VIDEO)

- Zauzet čovek, a meni je to baš problem - smejala se Maja.

- Da sam znao ne bih raskidao vezu - dodao je Asmin.

