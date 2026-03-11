Da sam znao ne bih raskidao vezu: Alibaba shvatio da bi kod Maje imao bolji prolaz da je i dalje Stanijin dečko! (VIDEO)

Šok nad šokovima!
Robot Toša razgovarao je sa Majom Marinković i Asminom Durdžićem o njihovim sinoćnim dešavanjima iz izolacije.
- Neću da sedim pored njega, on je jedan prevarant. On se vadi da se ne seća jer sam ga izbacila iz kreveta - rekla je Maja.
- Sečam se da si mi gurnula nogu u usta - dodao je Asmin.
- Tri puta me poljubio u obraz - nastavila je Maja.
- Jednom u usta - rekao je Toša.
- Nije. Ja ti pričam tiho, Asmin je psiho. Čovek je sinoć više vremena proveo na podu nego u krevetu. Da li si video kako je bauljao i čarlijao po podu izolacije? Mislio je da će da se uvali u krevet - govorila je Maja.
- Gurala mi je nogu u usta i pitala: "Odakle moja noga u tvojim ustima?" - govorio je Asmin.
- Da li si video njega? On neće da se skloni - rekla je Maja.
- Ne bih se ni ja sklonio - dodao je Toša.
- Zauzet čovek, a meni je to baš problem - smejala se Maja.
- Da sam znao ne bih raskidao vezu - dodao je Asmin.
Autor: A. Nikolić